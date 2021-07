La Pininfarina ha sottoscritto un accordo strategico di lungo termine con la Hercules Electric Vehicles, azienda fondata a Detroit nel 2018 da James Breyer, ex manager della Ford, della General Motors, della Chrysler e della Magna. In particolare, l'atelier torinese avrà il compito di disegnare il pick-up elettrico Alpha, in arrivo sul mercato verso la fine del 2022, e altri prodotti attualmente in fase di sviluppo e prossimi ad essere annunciati dalla società statunitense.

Collaborazione ad ampio spettro. “Pininfarina è il più importante designer al mondo di automobili ad alte prestazioni e di lusso, con oltre 90 anni di esperienza nel design di veicoli per marchi come Ferrari, Maserati e Alfa Romeo. Volevamo avere il meglio per fare del nostro Alpha un prodotto davvero unico e differenziato”, ha commentato Breyer. Le due società intendono, inoltre, iniziare da subito una ulteriore collaborazione che prevede la proposta di soluzioni di design, da parte della Pininfarina, per i punti vendita della Hercules.