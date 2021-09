I fermi in Europa e Nord America. La carenza di forniture non riguarda solo gli impianti italiani di Stellantis. Negli ultimi giorni sono stati annunciati fermi produttivi anche in Francia e Germania. A pagare le conseguenze della crisi dei chip sono stati gli impianti di Rennes, dove si assemblano crossover come la Peugeot 5008 e la Citroën C5 Aircross, e di Sochaux, casa delle Peugeot 308 e 3008, della DS 5 e della Opel Grandland X. Al di là del Reno, le attività sono state sospese nella fabbrica della Opel a Eisenach. Anche in Nord America la situazione non sembra destinata a migliorare. La scorsa settimana ha visto interrompersi la produzione del Ram 1500 nello stabilimento di Sterling Heights, in Michigan, della Jeep Cherokee a Belvidere, in Illinois, delle Chrysler Pacifica, Grand Caravan e Voyager a Windsor, in Ontario, e delle Dodge Challenger, Charger e Chrysler 300 a Brampton, sempre in Ontario.