Crisi dei chip

Il Salone di Monaco ha rappresentato, per alcuni costruttori e diversi fornitori, l’occasione per parlare del futuro del mondo dell'auto e aprire una finestra sulle tecnologie che un domani interesseranno l’intero settore. Il quadro è sembrato quasi idilliaco, tra concept car, nuovi modelli e tante soluzioni all’insegna dell’elettrificazione. Tuttavia, il presente non è così roseo: l’intero comparto automobilistico è infatti alle prese con un peggioramento della crisi dei semiconduttori, che aumenta l’incertezza e allontana le speranze di una sua rapida risoluzione.



Problemi in Malesia. Fino a qualche mese fa, in molti ritenevano che la situazione delle forniture sarebbe progressivamente migliorata nel terzo trimestre e che, dopo l’estate, si sarebbe imboccato un percorso di graduale scioglimento dei nodi finora affrontati. In realtà, negli ultimi giorni sono emersi nuovi blocchi nelle consegne a causa del prolungato lockdown varato dalle autorità della Malesia per frenare una nuova ondata di contagi da coronavirus: le misure restrittive hanno costretto il produttore di semiconduttori Unisem a chiudere diversi impianti e, conseguentemente, a determinare nuovi e pesanti colli di bottiglia. A Monaco, in occasione della presentazione della Mégane E-Tech Electric, Luca Del Meo, amministratore delegato della Renault, ha parlato di "enormi ritardi” e di una situazione "più grave del previsto durante l'attuale terzo trimestre: speriamo che migliori nell’ultima parte dell’anno, ma credo che fino al 2022 inoltrato non supereremo davvero il problema”.

Effetti anche nel 2023. Simili indicazioni sono state fornite anche da Oliver Zipse, numero uno del gruppo BMW: "Mi aspetto che la rigidità generale delle catene di approvvigionamento continuerà nei prossimi 6-12 mesi”. Con toni ben più pessimistici si è espresso Ola Källenius: l'amministratore delegato della Daimler, pur auspicando un miglioramento nel quarto trimestre, ha sottolineato le implicazioni del continuo aumento della domanda sulle forniture e le conseguenti difficoltà del settore automobilistico nel “procurarsi chip a sufficienza”, anche nel 2023. In fin dei conti, si tratta di dichiarazioni che fanno eco a quanto dichiarato poche settimane fa da alcuni esponenti di spicco del comparto dei semiconduttori. Per Jean-Marc Chery della multinazionale italo-francese StMicroelectronics, tra i maggiori fornitori del settore automobilistico, “le cose miglioreranno gradualmente nel 2022, ma non torneremo a una situazione normale prima della metà del 2023”. Inoltre, secondo Pat Gelsinger, numero uno del colosso Intel, "ci vorranno uno o due anni prima che il settore possa tornare a soddisfare pienamente la domanda”.

Le previsioni. Tutti sono concordi nel prevedere un miglioramento, ma non certo nell’immediato. "Diversi fornitori di chip riferiscono di problemi strutturali sul lato della domanda, il che potrebbe influenzare il 2022 e, pertanto, la situazione potrebbe essere più rilassata nel 2023”, ha preventivato Källenius. Per De Meo, invece, “il contesto dovrebbe migliorare” già nel quarto trimestre, mentre Joerg Burzer, responsabile degli approvvigionamenti della Mercedes-Benz, ha indicato la possibilità di una stabilizzazione negli ultimi tre mesi dell’anno. “Il relax verrà dopo”, ha aggiunto, a dimostrazione di come l’incertezza regni sovrana sulle tempistiche della crisi. D’altro canto, gli eventi degli ultimi mesi hanno più volte sconfessato le previsioni fornite dalla maggior parte delle Case: fino a pochi mesi fa, buona parte dei manager si aspettavano ripercussioni al massimo fino al primo scorcio del 2022: non certo per tutto l’anno e anche oltre. E le conseguenze si fanno sentire ormai ovunque e per chiunque.

Gli effetti. Un esempio ci viene fornito dalla Toyota. La Casa nipponica è riuscita, negli scorsi mesi, a contenere gli effetti della carenza di chip grazie all’attenta gestione delle scorte nata dall’esperienza avuta nel 2011 con il terremoto in Giappone e il relativo disastro di Fukushima; ora, per effetto dell’assenza di forniture costanti e stabili e del peggioramento delle catene logistiche (le tariffe marittime sono, in alcuni casi, più che decuplicate rispetto ai livelli pre-covid, anche per colpa della chiusura di alcuni porti cinesi) la Toyota sta continuamente rivedendo i propri programmi produttivi, apportando tagli ai volumi previsti e stabilendo periodi di sospensione delle attività. Lo stesso vale per altri colossi come la statunitense General Motors, per aziende di minori dimensioni, come l’indiana Mahindra, e anche per i produttori cinesi di veicoli elettrici, come la Nio. Tra l’altro, i problemi non riguardano solo una o due aree geografiche, visto che, pure all’interno di alcuni dei grandi Paesi produttori di semiconduttori (Cina, Corea e Giappone), i costruttori automobilistici stanno subendo pesanti rallentamenti. In Europa, poi, bastano pochi esempi, come quello dello stabilimento di Stellantis ad Atessa, in Abruzzo, per inquadrare la situazione: la maggiore fabbrica europea di veicoli commerciali leggeri è stata costretta a chiudere la scorsa settimana per la prima volta da quando è scoppiata la crisi dei chip. La situazione corrente è esemplificata anche dalle vicende dell'Audi: il responsabile risorse umane, Sabine Maassen, ha annunciato al Wall Street Journal la decisione della Casa di Ingolstadt di accedere al Kurzarbeit (il lavoro a tempo ridotto) per i suoi 16 mila dipendenti tedeschi almeno fino a giugno prossimo.

Rivedere la catena del valore. Di certo, la continua incertezza e l’impatto della carenza di semiconduttori sui volumi di vendita, e quindi sui fondamentali economici delle aziende (la società di ricerche IHS prevede per il 2022 perdite tra 6,3 e 7,1 milioni di unità, quasi il 10% dell’intera produzione di veicoli leggeri globale) hanno acceso un campanello d’allarme sull’attuale configurazione della filiera automobilistica. A tal proposito, il ceo della Renault, Luca De Meo, è stato chiaro: “Tutto ciò deve farci rivedere la catena dei fornitori: sarà necessaria una rilocalizzazione della produzione per evitare, in futuro, situazioni come queste”, ha affermato il manager italiano, esprimendo un’opinione ormai condivisa da esponenti del mondo delle quattro ruote, da politici e da associazioni di categoria. E non è un caso che Gelsinger sia da mesi impegnato in un tour di visite ai massimi livelli istituzionali europei per promuovere un progetto che potrebbe portare l’Intel a investire fino a 100 miliardi di euro per la realizzazione di nuove fabbriche di semiconduttori nel Vecchio Continente. Il colosso statunitense, interessato evidentemente a intercettare eventuali finanziamenti pubblici legati ai piani di ripresa e resilienza, avrebbe messo nel mirino diverse aree industriali, tra cui il complesso industriale di Mirafiori, a Torino, e un’ex base area a Penzing-Landsberg, vicino Monaco di Baviera.