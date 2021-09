L’ammontare degli investimenti necessari per la realizzazione di una gigafactory è elevata, ma sul mercato c’è grande fermento: per esempio, nell’azionariato della Britishvolt ha fatto il suo ingresso il colosso minerario Glencore. Come vi state muovendo per sostenere le esigenze finanziarie della Italvolt? Avete ricevuto qualche manifestazione di interesse?

Possiamo contare su un certo numero di investitori istituzionali che sono stati raccolti per tempo, oltre che sul supporto delle banche d'investimento. Ora stiamo lavorando su altri importanti passi del progetto, prima di stipulare accordi con gli investitori. Per il momento, abbiamo deciso di lasciare queste informazioni riservate, ma possiamo confermare che abbiamo in programma di ottenere un finanziamento completo entro l'anno.

Siete vicino a Torino, la capitale dell’auto italiana e sede di diverse attività del gruppo Stellantis. Al di là dei legami con la Comau per la progettazione delle soluzioni tecnologiche e degli impianti, avete avuto contatti con il costruttore per avviare ulteriori collaborazioni o coinvolgere il gruppo nel progetto di Scarmagno? State parlando con altri costruttori automobilistici?

Il nostro ecosistema di partner è in costante crescita: stiamo coinvolgendo importanti società a livello italiano, europeo ed eventualmente mondiale. Puntiamo a coinvolgere il più possibile le aziende locali. Uno dei principali partner a cui miriamo nell'area ricerca e sviluppo è il Politecnico di Torino. Abbiamo anche un buon rapporto con la Comau. Al momento non abbiamo un progetto in corso insieme, ma è probabile che la situazione possa cambiare.

Quando contate di completare i lavori di costruzione e di avviare la produzione di batterie?

Le prime batterie saranno prodotte nella seconda metà del 2024. Stiamo lavorando a un processo di ingegneria modulare che ci consentirà di aumentare la produzione a 45 GWh nel 2027, che equivalgono a batterie per circa 550.000 automobili (basti considerare che in Europa si producono 18,6 milioni di automobili all'anno).

Nei mesi scorsi, presentando alcuni dei termini principali del progetto, avete parlato della possibilità di aumentare la capacità fino a 70 GWh. È ancora nelle vostre idee?

Stiamo lavorando a un modello di produzione modulare, che ci permetterebbe eventualmente di aumentare la capacità. Sarà allora necessario valutare ulteriori siti in Italia o Europa.