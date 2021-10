Ferrari vs Mansory

La Ferrari ha ottenuto un'importante vittoria in una disputa giudiziaria che la vede contrapposta alla Mansory per la commercializzazione di alcuni kit per il tuning delle vetture di Maranello. La Corte di giustizia dell’Unione europea, sulla base di una sentenza emessa dalla quinta sezione, ha infatti riconosciuto all'azienda emiliana la piena titolarità dei diritti relativi al design della Ferrari FXX K e, di conseguenza, la violazione delle relative proprietà intellettuali da parte di quella tedesca.

Il caso. Il caso è stato affrontato dalla massima autorità giudiziaria europea su richiesta di un tribunale tedesco. Il Bundesgerichtshof (la Corte federale di giustizia della Germania) ha chiesto alla corte con sede in Lussemburgo di pronunciarsi su una causa promossa dalla Ferrari contro la Mansory Design & Holding GmbH per presunte contraffazione e violazione dei diritti conferiti da un "disegno o modello comunitario non registrato". Al centro della vicenda vi sono alcuni elementi distintivi della carrozzeria della FXX K e, nello specifico, la sezione a V del cofano e il paraurti frontale. Maranello ha accusato l’azienda tedesca di averli sostanzialmente copiati attraverso la produzione e la vendita di accessori per il tuning della Ferrari 488 GTB. A detta della Casa di Maranello, i kit della Mansory avrebbero reso la sportiva da 200 mila euro più simile alla hypercar da 2,5 milioni di euro, e pertanto sarebbero stati violati i diritti della Ferrari su particolari di design non registrati.

La sentenza. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha ora stabilito che “la parte o componente in questione costituisce una porzione visibile del prodotto o del prodotto complesso, ben delimitata in virtù di linee, contorni, colori, forme o di una particolare struttura superficiale”. A ogni modo, l’ultima parola sulla vicenda spetta alle autorità giudiziarie tedesche, che dovranno pronunciarsi in via definitiva prendendo in considerazione la sentenza della corte del Lussemburgo. Infatti, nella pronuncia della Corte di giustizia della Ue si stabilisce che "spetta al giudice del rinvio”, ossia il Bundesgerichtshof, "verificare se le caratteristiche dei disegni o modelli rivendicati da Ferrari per le parti che compongono la carrozzeria dell’autovettura in questione soddisfino le condizioni” per "l’ottenimento della protezione come disegno o modello comunitario non registrato”. In Germania, la Casa di Maranello ha subito sentenze sfavorevoli sia in primo grado sia in appello: i giudici hanno stabilito che non esisteva alcun diritto perché i design rivendicati non erano stati originariamente divulgati o identificati separatamente dallo stile complessivo, rappresentavano sezioni arbitrariamente definite del disegno complessivo e non avevano alcuna autonomia. La corte lussemburghese ha, invece, dato ragione alla Casa di Maranello e il Bundesgerichtshof, per quanto sia sempre incline a concordare con i giudici di primo grado, non potrà che prenderne atto. Il caso ha comunque delle conseguenze non solo per la Ferrari e il mondo del tuning, ma anche per una vasta gamma di settori, in particolare per i brand del lusso intenzionati a proteggere i loro prodotti da copie a basso costo e per i produttori di beni costituiti da diverse componenti.