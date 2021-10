La crisi dei trasporti

Bambini (e non solo…) tremate, perché sotto l’albero di Natale potreste trovare… niente! Il rischio di festività “povere” di doni, soprattutto di giocattoli, gadget elettronici e di tutti quei regali che richiedono trasporti e imballaggi, per non parlare di quelli che funzionano con frotte di microchip, si sta facendo concreto. Alcuni problemi sono noti: mancano i semiconduttori per assemblare oggetti sempre più infarciti di centraline di controllo (il tema non riguarda soltanto le auto), scarseggiano i container per trasportare via nave le merci (per il caos che si è creato nei porti cinesi, a seguito della chiusura di alcuni di essi causa Covid, e dell’ingorgo di quelli americani), scarseggiano gli autisti di mezzi pesanti e furgoni, perché molti di loro, provenienti da Paesi dell’Europa dell’Est, sono rimasti in patria dopo i lockdown o non dispongono del green pass, necessario per lavorare in Italia. Ora, come se non bastasse, è scattato l’allarme AdBlue, l’additivo indispensabile per far funzionare auto e camion diesel di ultima generazione.

Stop alla produzione. Gli autotreni consumano, infatti, enormi quantità di questo additivo. Il conto è presto fatto: un Tir percorre circa 3 chilometri con un litro di gasolio e ha bisogno dell’8% di questo valore di AdBlue, quindi ne utilizza poco meno di 0,3 litri al chilometro (per le auto il valore è leggermente inferiore, nell’ordine del 5% del consumo di gasolio). Si capisce, quindi, di quali ordini di grandezza stiamo parlando. E se l’AdBlue manca, i veicoli, dopo aver ripetutamente invitato i conducenti a provvedere al rabbocco, semplicemente si fermano, perché i sistemi di controllo impediscono ai motori di avviarsi: è un modo per evitare che il propulsore funzioni anche in assenza di questo additivo necessario ad abbattere le emissioni, producendo inquinamento. Il problema è che di AdBlue nelle prossime settimane rischia di essercene sempre meno, per i soliti motivi di trasporto e distribuzione, ma soprattutto perché un’azienda di Ferrara, la Yara, che copre il 60% del mercato italiano, ha fermato le linee per quattro settimane a causa dell’impennata dl prezzo del metano, necessario alla fabbricazione della sostanza, che avrebbe comportato una produzione in perdita. Solo che, senza additivo, in circolazione ci sarebbero soltanto i mezzi più vecchi, omologati fino alla direttiva Euro 4.

Giro d’orizzonti. Per tastare il polso alla situazione abbiamo interpellato alcuni addetti ai lavori. Secondo Simone Boeretto, direttore dei servizi generali della Eismann Italia, importante azienda della distribuzione di generi alimentari surgelati, il problema non va sottovalutato: “Ogni giorno”, racconta, “circolano 800 nostri mezzi e l’interruzione della produzione nello stabilimento di Ferrara causerà una flessione delle forniture dell’AdBlue: le nostre scorte ci permettono di godere di un po’ di autonomia, ma se la situazione dovesse protrarsi ci potrebbero essere problemi seri per il mondo dell’autotrasporto. Quello che sconcerta è che alle aziende viene chiesto costantemente di essere green, e questo ha comportato per noi investimenti in un parco veicoli all’avanguardia, con anzianità che non supera mai i 3 anni. Poi, però, finiamo per essere penalizzati perché i nostri veicoli – più puliti – rischiano di restare senza l’AdBlue. Servirebbe un intervento del governo che definisse quali sono i settori davvero strategici e stabilisse sgravi per ammortizzare i rincari e garantire la disponibilità dell’additivo, vitale per diversi settori dell’economia”.

Altri due esempi. Anche la Pietro Fiorentini di Arcugnano (VI), azienda del settore della distribuzione del gas, ha avvertito il rischio di restare a corto di AdBlue ed è corsa ai ripari: “Alle prime avvisaglie”, racconta Lorenzo Grosso, fleet manager dell’azienda, “abbiamo dato disposizioni di fare scorte di additivi sufficienti per almeno sei mesi e di assicurarci che fosse disponibile nei centri che effettuano l’assistenza sui nostri mezzi. Grazie a questa strategia, il nostro parco di auto e mezzi pesanti per il momento è al sicuro, ma ci risulta che il problema sia diffuso a livello europeo e che, per esempio, in Polonia la disponibilità sia esaurita, tanto da indurre molti ad acquistare il prodotto nel nostro Paese”. Infine, la sede di Pioltello (MI) della grande catena di supermercati Esselunga ci ha fatto sapere di non incontrare per il momento criticità, ma che comunque i prezzi dell’additivo sono enormemente aumentati rispetto al passato e che se la carenza dovesse protrarsi nei primi mesi del 2022 la crisi potrebbe aggravarsi.