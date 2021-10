Manovra 2022

Chi si aspettava un piano strategico per incrementare la diffusione di auto elettriche nella legge di bilancio rimarrà deluso. Nella bozza in possesso di Quattroruote, infatti, non vi è nulla che riguardi esplicitamente il settore automotive. Niente incentivi ma neanche il temuto aumento dell’accisa sul gasolio o la sospirata soppressione del superbollo sulle auto potenti. Nel testo, però, c’è un passaggio che apre qualche spiraglio all’introduzione di misure specifiche per l’auto da parte del parlamento durante la discussione che inizierà nelle prossime settimane.

Nasce il Fondo per il clima. Uno, in particolare, l’articolo che potrebbe aprire la strada a nuove misure di sostegno, variamente declinate, alla transizione ecologica nel settore dell’auto. Si tratta dell’articolo 128, quello che istituisce, presso la cassa depositi e prestiti, il “Fondo italiano per il clima”, gestito dal ministero per la Transizione ecologica. In pratica, il governo istituirebbe un Fondo rotativo con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. “Il Fondo”, si legge nel documento, “è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali sul clima e tutela ambientale ai quali l’Italia ha aderito".

Mite e Mef decideranno come usare i soldi. “Con uno o più decreti del ministro della Transizione ecologica, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze”, prosegue il testo, “sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo delle risorse del Fondo”. Si capirà nelle prossime settimane se sarà questo lo strumento che governo e parlamento useranno per accompagnare, anche nel 2022, la transizione ecologica nel settore dell’auto.