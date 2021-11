Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha approvato l’accordo di programma per la riconversione e riqualificazione produttiva dell'area di crisi industriale del territorio di Torino. L’intesa, sottoscritta dal Mise con Regione Piemonte, Comune di Torino, Anpal, Ice e Invitalia, prevede investimenti per 165 milioni di euro e ha, tra i suoi principali obiettivi strategici, il rilancio delle filiere dell'automotive e dell'aerospazio.

L’hub di Mirafiori. In particolare, le risorse saranno destinate a creare "due hub di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico". Per l’auto il polo sarà realizzato nel distretto produttivo di Mirafiori, dove verranno avviate attività in sinergia con il Centro di Competenza Manufacturing 4.0. L’accordo di programma prevede anche l'attivazione di contratti di sviluppo e accordi di innovazione per sostenere investimenti produttivi nella filiera della componentistica e la trasformazione digitale e green: la filiera delle forniture per l’auto potrà contare sui 50 milioni di euro destinati alle agevolazioni previste dalla legge 181/89 sulla riconversione e riqualificazione delle aree di crisi industriale.