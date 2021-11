Herbert Diess rassicura nuovamente i dipendenti della Volkswagen nel tentativo di placare gli animi esacerbati dallo scontro al vertice con i massimi rappresentanti sindacali e alcuni esponenti politici tedeschi: nelllo specifico, l'amministratore delegato del gruppo Volkswagen, a rischio licenziamento secondo le indiscrezioni che arrivano da Wolfsburg, ha ribadito in un video messaggio l'assenza di piani per tagliare 30 mila posti di lavoro.

Le rassicurazioni. "Nessuno deve avere paura", ha affermato il manager, escludendo qualsiasi intenzione di procedere con una riduzione "mirata" dei dipendenti nonostante il rischio, paventato dallo stesso Diess, di migliaia di esuberi nel caso di una transizione troppo lenta verso la mobilità elettrica. "Siamo un'impresa sociale", ha aggiunto. "Abbiamo delineato un piano di salvaguardia dei posti di lavoro fino al 2029". Al contrario, spiega Diess, gli attuali piani prevedono la creazioni di nuove posizioni e pertanto "non è previsto il taglio di 30.000 dipendenti".

Il problema Wolfsburg. Diess ha quindi ribadito la necessità di individuare soluzioni che migliorino efficienza e competitività, soprattutto nello storico impianto di Wolfsburg. "Stiamo discutendo con il consiglio di fabbrica un piano per il futuro di Wolfsburg: come deve essere nel 2030 o nel 2035 affinché sia sostenibile? L'obiettivo non è ridurre la forza lavoro, ma essere competitivi in un mondo nuovo grazie a nuove competenze e nuove capacità. Alcune vecchie mansioni andranno sicuramente perse, rimarranno fuori dalla competizione. È a questa situazione che bisogna prepararsi". Dunque, serve "una scossa che ci faccia riconoscere questo nuovo mondo e affrontare questa nuova competizione". Nei giorni scorsi, Diess ha posto l’accento sui rischi per l’impianto sassone legati all’arrivo in Germania della Tesla, con il suo nuovo impianto alle porte di Berlino, e di concorrenti cinesi sempre più agguerriti: a suo avviso, Wolfsburg potrà affrontare la concorrenza ma solo con a un'adeguata preparazione, reinventandosi e puntando su "un nuovo inizio".

La crisi dei chip. Quanto alle accuse mosse dai sindacati sulla scarsa capacità di affrontare la crisi dei chip, Diess ha inviato un doppio messaggio. I due principali fornitori del gruppo Volkswagen, la Bosch e Continental, stanno ripristinando gradualmente le forniture, ma ci vorrà ancora tempo prima di tornare alla normalità. "Purtroppo, l'anno prossimo non saremo in grado di costruire tutte le auto che siamo in grado di realizzare", ha spiegato Diess, indicando per la prima metà del 2022 "una situazione più stabile" e per la seconda metà la possibilità di "produrre più volumi in modo significativo".