Transizione elettrica

L’auto elettrica farà strage di posti di lavoro? L’allarme non è nuovo (basti pensare al polverone sollevato dal ceo del gruppo Volkswagen Herbert Diess in settembre, con l’annuncio della possibilità di dover fare a meno di 30 mila dipendenti per poter restare competitivi sul piano dei costi), ma è stato rilanciato dalla recente presa di posizione dei sindacati italiani, compatti nel denunciare, all’unisono con le associazioni imprenditoriali del settore, i rischi di una transizione alla mobilità elettrica non inserita nel quadro di un piano strategico nazionale.

I numeri. A quantificare l’entità della perdita di posti di lavoro sono stati, in particolare, Ferdinando Uliano, segretario nazionale della Fim Cisl, e Stefano Boschini, coordinatore nazionale automotive della stessa organizzazione, per i quali “in Italia il già previsto cambio delle motorizzazioni mette a rischio oltre 60 mila posti di lavoro”. Una stima ripresa oggi anche sulle pagine di un grande quotidiano, insieme con l’elenco di multinazionali della componentistica presenti nel nostro Paese (Vitesco, Bosch, Denso, tra le altre) che, sostiene il sindacato, “in queste settimane decideranno il destino dei loro stabilimenti, valutando presso quali fabbriche in Europa investire con produzioni alternative”. La Fim Cisl chiede che il ministero dello Sviluppo economico “definisca le condizioni e le convenienze” affinché le loro scelte cadano sulle strutture già esistenti nel nostro Paese. Un sistema d’incentivi, insomma, che non riguardi più soltanto i consumatori (per i quali la bozza della legge di Bilancio attualmente non prevede alcun contributo all’acquisto di auto a basse emissioni), ma anche le imprese.

Fronte compatto. Sindacati e associazioni imprenditoriali, a partire dall’Anfia e dall’Unrae, sono questa volta compatti nel chiedere che il governo s’interessi ai problemi del settore, che rischiano di avere drammatiche ricadute occupazionali, con azioni concrete: per esempio - sostiene la Fim Cisl - “istituendo un fondo per sostenere la trasformazione dell’industria automobilistica, come hanno fatto altri Paesi europei e accompagnando il processo di trasformazione e d’innovazione del settore sulla strada della digitalizzazione, del cambio delle motorizzazioni, della produzione di batterie e di semiconduttori, di tecnologie dell’idrogeno e della catena del valore dell’economia circolare, finanziando contemporaneamente la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro anche nelle piccole e medie imprese”.

Le altre richieste. Al grido di allarme si sono unite le altre organizzazioni sindacali del settore che, però, non danno indicazioni precise sul numero di posti di lavoro che la transizione alla mobilità elettrica metterebbe a rischio nel nostro Paese. La Fiom cita, comunque, le crisi industriali che hanno già colpito aziende coma la GKN e la Gianetti Ruote e sottolinea come l’assenza di un piano industriale e la mancanza di forniture stiano avendo impatti sui salari e determinando incertezza per il futuro dei lavoratori di aziende come Stellantis e Marelli. Gianluca Ficco, segretario nazionale della Uilm, sottolineando come il disinteresse del mondo della politica “metta a rischio decine di migliaia di posti di lavoro”, chiede invece “incentivi all’acquisto dei veicoli rispondenti ai limiti di emissioni imposti dalla Ue, ammortizzatori sociali specifici per superare la crisi dei microchip e fondi per incentivare le riconversioni industriali e sostenere gli investimenti nella green economy”.