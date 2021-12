Stop endotermiche

L’Anfia attacca duramente la decisione del Comitato interministeriale per la Transizione ecologica, intenzionato a imporre, entro il 2035, il divieto alla vendita di nuove auto con motori endotermici. In un comunicato dal titolo emblematico, "La politica degli annunci e i danni che provoca alla politica industriale", l’associazione di rappresentanza della filiera automobilistica definisce "ambigua" e "poco chiara" la nota stampa diffusa ieri dal Cite, sottolineando come il contenuto smentisca "le volontà espresse da diversi membri del governo sulla necessità di fare scelte ponderate per ottimizzare sforzi e obiettivi della transizione". Un riferimento a due degli stessi ministri che compongono il comitato, vale a dire il responsabile della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, e quello dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti



Il comunicato del Cite. Ieri il comitato, al quale partecipa anche il responsabile delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, ha comunicato di aver definito "le tempistiche di sostituzione dei veicoli con motore a combustione interna, decidendo, in linea con la maggior parte dei Paesi avanzati, che il phase out delle automobili nuove con motore a combustione interna dovrà avvenire entro il 2035". Per i furgoni e i veicoli da trasporto commerciale leggeri, lo stop è previsto nel 2040. Il tutto è coerente con le proposte della Commissione europea, nonostante Giorgetti abbia avanzato l'ipotesi di chiedere delle modifiche a Bruxelles. Inoltre, il Cite ha parlato della necessità di implementare soluzioni per la decarbonizzazione dei trasporti secondo una logica di "neutralità tecnologica" (con il fine di valorizzare le potenzialità dell’idrogeno e dei biocarburanti) e ha anticipato il possibile esame di eventuali "misure specifiche" per i costruttori di nicchia, ossia per i grandi nomi della Motor Valley come Ferrari, Lamborghini o Pagani.

Imprese in allarme. L’Anfia sottolinea, innanzitutto, come il comunicato del Cite abbi "sorpreso e messo in serio allarme le aziende della filiera produttiva automotive italiana e, probabilmente, anche tutti gli imprenditori e le decine di migliaia di lavoratori che rischiano il posto a causa di un’accelerazione troppo spinta verso l’elettrificazione, non essendo coerente con le posizioni espresse, ancora poche ore prima, da autorevoli esponenti del governo". L'associazione non cita espressamente Giorgetti, ma il riferimento è chiaro: intervenendo all'assemblea della Cna, il ministro ha infatti fatto presente le preoccupazioni del governo per i rischi legati alla transizione digitale e ambientale e il relativo impatto occupazionale. A tal proposit,o l’Anfia ricorda lo studio della Clepa, l’Associazione europea della componentistica, sui danni, "occupazionali ed economici" derivanti dalla possibile messa al bando dei motori a combustione nei Paesi manifatturieri a maggior vocazione automobilistica. Secondo la ricerca, l’Italia rischia di perdere, emtro il 2040, circa 73.000 posti di lavoro, di cui 67.000 già nel periodo 2025-2030". "Siamo di fronte a perdite che le nuove professionalità legate all’elettrificazione dei veicoli non basteranno a compensare", avverte l’Anfia .

No ad annunci, serve road map. "Se rispecchia realmente le posizioni del governo italiano, il Cite non può non aver tenuto conto di questi impatti e, considerato il suo ruolo di organo di coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica, non può aver preso e comunicato alla stampa una decisione così forte senza aver contemporaneamente predisposto un piano di politica industriale per la transizione del settore automotive, operativo sin da oggi", sottolinea ancora l’associazione quasi con una punta di sarcasmo. Per concludere, a nome di tutte le imprese della filiera, degli imprenditori italiani e dei lavoratori del settore automotive, l'Anfia auspica "un ripensamento, o comunque un chiarimento, su quanto espresso nella nota di ieri" e, soprattutto, chiede al governo italiano di "fare ciò che altri Paesi hanno già fatto: dare delle certezze alla filiera e definire al più presto la road map italiana per la transizione produttiva e della mobilità sostenibile".