È ormai lo slogan di tutte le Case: trasformarsi da semplici produttori di automobili a fornitori di servizi digitali. Tradotto in parole semplici significa passare da bielle e pistoni a codici sorgente, programmi e app, da un ambito prettamente "hardware" a un approccio "software-driven". E per farlo i principali operatori del settore stanno stanziando crescenti risorse nella cosiddetta digitalizzazione con l'obiettivo di sfruttare il potenziale delle quattro principali caratteristiche dell'auto del futuro: elettrica, autonoma, condivisa e, soprattutto, connessa. Ovviamente, almeno per il momento, si tratta di buoni propositi tutti da verificare nella realtà, ma di certo le aziende automobilistiche sembra abbiano ormai deciso quale sarà il loro prossimo Eldorado: la connettività.

Un mercato in espansione. D'altro canto tutte le proiezioni o simulazioni dipingono un quadro di forte espansione sia per le auto connesse, sia per il relativo mercato. Secondo gli esperti del sito Statista, in tutto il mondo circolano già circa 240 milioni di vetture con una qualche forma di connettività, un numero destinato a superare la soglia dei 400 milioni entro il 2025. Inoltre, i relativi servizi dovrebbero rappresentare un mercato in crescita dai quasi 65 miliardi di dollari stimati per quest'anno ai 121 miliardi previsti per il 2025. Per il 2027 si dovrebbe assistere quasi a un raddoppio, con oltre 210 miliardi, e per il 2030 si dovrebbe superare la quota dei 250 miliardi grazie anche alla crescente adozione dello standard 5G nelle tecnologie di comunicazione e all'implementazione di soluzioni Vehicle to Vehicle e Vehicle to Infrastructure. È ovvio che un bacino di "soldi" di tal fatta faccia gola a tutti, a partire dalle grandi multinazionali dell'high-tech come Apple, Google o Amazon, sempre più presenti, con i loro applicativi, all'interno degli abitacoli più tecnologici ed evoluti.

La disfida dei dati. È per non lasciare spazio ai grandi nomi della net-economy che le Case hanno deciso di investire nella digitalizzazione e ancor di più nella creazione di un cluster interno di competenze informatiche in grado di raccogliere, gestire e analizzare la grande mole di dati generati dalle auto e, di riflesso, sviluppare servizi capaci di soddisfare le specifiche esigenze degli automobilisti. L'obiettivo ultimo è, ovviamente, trovare nuove fonti reddituali che possano migliorare margini messi a dura prova dalla spinta verso la mobilità elettrica. Basti pensare al margine operativo della Apple, da tempo stabile intorno al 30%, e confrontarlo con il 4/5% storicamente registrato dai maggiori costruttori mondiali. Il mondo dei servizi è un campo dagli alti margini, che non può non attirare l’interesse dei costruttori.

Qualche esempio. Basta qualche esempio per comprendere le strategie delle maggiori aziende automobilistiche. Nel suo recente Software Day, il gruppo Stellantis ha annunciato l'intenzione di aumentare la base di auto connesse "monetizzabili" dagli attuali 12 milioni di veicoli fino a 26 milioni entro il 2026 per generare circa 4 miliardi di ricavi aggiuntivi. Entro il 2030, si raggiungeranno 34 milioni di veicoli e un fatturato supplementare di circa 20 miliardi di euro. Il tutto proponendo nuove offerte, tra cui abbonamenti o funzionalità On-Demand, servizi dedicati alle flotte o polizze assicurative basate sull’uso e ’tagliate’ sulle specifiche esigenze degli automobilisti. D’altro canto, le assicurazioni sono destinate a subire grandi mutamenti con l’avvento di offerte digitali: già oggi la pervasiva adozione di dispositivi come le scatole nere rappresenta una delle maggiori evoluzioni per l’intero comparto assicurativo. General Motors, invece, ha messo nel mirino un fatturato annuo di 25 miliardi di dollari entro il 2030 grazie a software e servizi in abbonamento, mentre il gruppo Volkswagen, con il suo ultimo "round di pianificazione", ha stanziato 30 miliardi di euro per la digitalizzazione e per sfruttare un bacino di ricavi potenziali quantificato in circa un terzo dell'intero mercato della mobilità a livello globale. La Renault ha perfino creato una nuova divisione, Mobilize, per generare nuove fonti di reddito da dati e servizi legati alla mobilità e all'energia e registrare almeno il 20% dei ricavi di gruppo entro il 2030. Sono appena pochi esempi, ma sono solo l’apice di un trend ormai consolidato che vedrà un settore prettamente industriale allargare, con sempre maggior convinzione, il proprio raggio d’azione al mondo dei servizi.