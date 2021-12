Cambio della guardia ai vertici dell’Anas. L’azionista unico dell’Ente nazionale per le strade, ossia il Gruppo Fs Italiane, ha nominato il nuovo consiglio d’amministrazione, adesso composto da Edoardo Valente, che sostituisce alla presidenza Claudio Andrea Gemme, Aldo Isi, Antonella D’Andrea, Maria Cristina Giangiacomo e Carlo Palasciano Villamagna. Il nuovo Cda, a sua volta, ha nominato Isi amministratore delegato (in sostituzione di Massimo Simonini) e direttore generale. Il nuovo board resterà in carica per il triennio 2021-2023, fino all’assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio 2023.

Da Italferr ad Anas. Valente, classe 1959, è generale della Guardia di Finanza, è stato comandante interregionale dell’Italia Centro Settentrionale e Centrale delle Fiamme Gialle e in passato è stato vicecapo di gabinetto dei ministri dell’Economia Vittorio Grilli, Fabrizio Saccomanni e Pier Carlo Padoan. Isi, 50 anni, ingegnere, era, dal 2018, amministratore delegato di Italferr, società di ingegneria del gruppo Fs.