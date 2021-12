Il gruppo BMW ha ormai completato i programmi di riorganizzazione della forza lavoro e per l’anno prossimo ha in programma di creare fino a 6 mila nuovi posti di lavoro con l’obiettivo di sostenere la crescente domanda di veicoli elettrificati: è quanto affermato dall’amministratore delegato Oliver Zipse in un’intervista concessa al quotidiano "Münchner Merkur”.

Forte domanda. La BMW, ha aggiunto Zipse, è ormai arrivata a un "buon punto nel suo processo di trasformazione", ha preparato "i suoi impianti alla mobilità elettrica" e si aspetta un'ulteriore crescita delle vendite nel 2022. "Ecco perché, l'anno prossimo, aumenteremo il numero dei dipendenti del 5%”, ha spiegato il manager tedesco ponendo l’accento sulla forte domanda finora riscontrata per alcuni dei più recenti modelli a batteria. "La i4 è sold-out da mesi e lo stesso vale per la iX”, ha affermato. "La Serie 7 elettrica arriverà il prossimo anno e l’accoglienza del mercato non sarà diversa”. Il costruttore di Monaco di Baviera è finora riuscito a consegnare oltre 1 milione di veicoli ibridi ed elettrici e per il 2025 punta a raggiungere la soglia dei 2 milioni di auto a batteria commercializzate in tutto il mondo. Inoltre, per il 2030, almeno il 50% delle consegne dovrebbe riguardare mezzi esclusivamente elettrici.

Mancano reti di ricarica. Tuttavia, Zipse, ribadendo l’allarme lanciato più volte nella veste di presidente dell’associazione di settore Acea, ha avvertito che la mancanza di infrastrutture di ricarica rappresenta una delle principali barriere per una più rapida diffusione dei veicoli elettrici tra i consumatori. "In Europa, il numero di auto elettriche sta attualmente crescendo cinque volte più velocemente delle infrastrutture", ha spiegato il manager. Il freno infrastrutturale è uno dei motivi per cui Zipse è nettamente contrario a eventuali bandi alla vendita di veicoli endotermici come proposto dalla Commissione europea. Un divieto, a suo avviso, “spingerebbe, inevitabilmente, la più grande industria in Germania in una situazione di declino". Zipse ha quindi chiesto che gli obiettivi di riduzione della CO2 siano collegati a obiettivi vincolanti in termini di realizzazione delle infrastrutture di ricarica. Infine, sulla questione della carenza di semiconduttori, il manager ha preventivato una fine per la crisi dei chip verso la seconda parte dell’anno prossimo, alla luce degli investimenti avviati dai produttori di semiconduttori per ridurre le attuali carenze di forniture: "Mi aspetto che entro la fine del prossimo anno vedremo una situazione sostanzialmente normale”.