Il gruppo Stellantis ha presentato alle organizzazioni sindacali francesi un programma di riorganizzazione della forza lavoro caratterizzato da un totale di 2.600 esuberi. L’entità dei tagli è stata riferita dai rappresentanti dei dipendenti a diverse testate francesi al termine di uno degli incontri organizzati dalla direzione nel quadro delle trattative per il rinnovo dell’attuale contratto collettivo di lavoro, in scadenza il 31 marzo. In particolare, il costruttore avrebbe intenzione di tagliare 1.300 posizioni quest’anno e altrettante nel 2023, ma solo tramite uscite volontarie e incentivate, come già avvenuto l’anno scorso con 1.380 lavoratori.



I timori dei sindacati. Ovviamente, dal fronte sindacale sono stati lanciati allarmi sull’impatto dell’ennesima riduzione degli organici. Secondo Christine Virassamy, delegata della Cfdt, i nuovi tagli "danneggeranno le prestazioni e il rendimento delle fabbriche”. Per Jean-Pierre Mercier della Cgt, si tratta di "una politica insostenibile: il gruppo sta per registrare un profitto record e negli ultimi due anni, con il Covid-19, abbiamo avuto il licenziamento di migliaia di lavoratori temporanei. Siamo a corto di personale come mai prima d’ora”. A tal proposito, la Cfdt ha fatto presente come la forza lavoro in Francia dell’ex PSA abbia subito una forte riduzione negli ultimi 15 anni, passando da 70.000 a 40.000 dipendenti. "Il primo piano di ricollocamento risale al 2007 con 1.700 uscite", ha ricordato Virassamy, mentre altre fonti sindacali hanno indicato una media di 1.300 esuberi l’anno a partire dal 2008.



L’impatto dell’elettrificazione. Dal canto suo, Stellantis ha attribuito la riduzione dell’organico alla necessità di affrontare l’attuale processo di transizione tecnologica verso la mobilità elettrica: un passaggio che, solo nel 2021, ha già portato ben 3.600 dipendenti a cambiare le proprie mansioni, sia attraverso le uscite volontarie sia tramite programmi di ricollocamento e riqualificazione interni. D’altro canto, l’amministratore delegato Carlos Tavares sta da tempo manifestando tutte le proprie perplessità su una transizione imposta dall’alto e sulla mancanza di un dibattito sulle relative conseguenze sociali e occupazionali. Tavares ha ribadito, anche recentemente, come il suo gruppo, per “sopravvivere” e limitare l’impatto di un aumento del 50% dei costi legati alla mobilità elettrica, debba accrescere nei prossimi cinque anni la produttività media del 10% l’anno, a fronte del tradizionale 2/3% dell’industria automobilistica europea.