Crisi dell'auto

Ben vengano gli incentivi all’acquisto di auto moderne ed ecologiche, ma siamo sicuri che questa sia la sola strada per il bene del nostro Paese? Il dubbio se lo pongono in tanti, dalle associazioni degli industriali del settore ai politici più in vista. Le prime, nei tavoli tenuti presso i ministeri, hanno finora ottenuto soltanto rassicurazioni generiche in merito a provvedimenti da inserire "in una strategia condivisa e nazionale", peraltro interamente da definire, che comprenda contratti di sviluppo, fondi per favorire la transizione energetica, sostegno alla ricerca e ammortizzatori sociali che aiutino le imprese a gestire questo delicato passaggio tutelando il più possibile i lavoratori (cosa tutt’altro che scontata). I secondi, invece, colgono tutte le occasioni possibili per disseminare d’incertezze il cammino intrapreso: il caso più recente è quello di Matteo Salvini.

Sostegni alle imprese. Salvini, certamente non nuovo a queste uscite, dopo aver insistito sulla necessità di una politica energetica che consenta a famiglie e imprese di far fronte all’attuale impennate dei prezzi di gas, elettricità e prodotti petroliferi, è tornato sul tema della difesa dell’ambiente (che, a suo parere , non deve essere effettuata "con il paraocchi e seguendo le ideologie") e, in particolare, sul ventilato stop alla vendita di auto diesel (in verità, di tutte quelle con motore endotermico) ipotizzato per il 2035. Una scelta definita dal senatore e segretario della Lega come "una follia" e "un regalo alla Cina che ci riempirà di batterie prodotte con centrali a carbone rischiando di mettere a ischio centinaia di migliaia di lavoratori, quando il diesel di ultima generazione produce emissioni zero". Ora, sorvolando su eventuali puntualizzazioni tecniche in merito alle sue affermazioni, resta il fatto che, da parte del governo e, in generale, dal mondo della politica, finora sotto il profilo del sostegno alle imprese dell’automotive si è visto poco o nulla, esclusi gli incentivi all’acquisto destinati ai consumatori. Buoni per far vendere qualche auto elettrica, plug-in o genericamente ibrida in più, finché esistono i sussidi, ché una domanda non drogata per questo genere di vetture ancora latita (lo dimostra il crollo delle immatricolazioni non appena i contributi sono venuti a mancare), ma non per far fronte a un compito essenziale che attende il Paese: fare in modo che l’ampio tessuto di aziende del settore, a partire da quelle della componentistica, siano pronte all’arrivo di questa svolta epocale. Per farlo, serve che chi, fino a oggi, ha prodotto pompe per il gasolio, iniettori, bielle e pistoni (perdonateci la semplificazione, ma capite che cosa intendiamo) abbia le risorse da destinare alla ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, alla riconversione degli impianti e degli stabilimenti e alla riqualificazione dei dipendenti, sostenuti dagli ammortizzatori sociali durante la fase di passaggio. Bisogna, in altre parole, che la politica riconosca l’importanza strategica di questo settore (sottolineata proprio ora dal Copasir, intervenuto sul tema dell’azionariato di Stellantis) e faccia in modo che quest'ultimo non scompaia dal nostro Paese.