Auto elettriche

Le flotte aziendali hanno accelerato decisamente sull'adozione di auto elettrificate. E per questo hanno fame di infrastrutture, tra cui possiamo anche annoverare le gigafactory, ormai indispensabili nella produzione di veicoli alla spina. Dopo la mappa di poche settimane fa, vi proponiamo una vista dell'Europa, dalla quale si colgono al volo gli sviluppi del settore. La Spagna, per esempio, passa da una a tre gigafactory, in Germania si infittisce la rete, ma nuovi impianti sono previsti su tutto il territorio, dai Paesi un tempo "oltre cortina" al Regno Unito, anche se fuori dall’Unione dopo la Brexit. In particolare, l’UE già dal 2017 può contare sul forte impegno della Commissione di Bruxelles per agevolare la creazione di nuovi impianti per affrancarsi dalla dipendenza dall’estero, e dalla Cina in particolare, anche e soprattutto per ragioni geopolitiche, e lo sforzo sta dando i suoi frutti. La fotografia del maggio 2021 dell'organizzazione non governativa Transport & Environment contava una trentina di impianti in fase di costruzione o programmati. Il numero, in realtà, è diventato più consistente, perché negli ultimi mesi sono stati annunciati diversi nuovi progetti, tra cui quelli della Renault per Douai, della Nissan per Sunderland, del gruppo Stellantis per Termoli, e altri sono prossimi a essere rivelati dalla Volkswagen. In poche parole, l'Europa si trova in netto vantaggio sugli Stati Uniti, ma ancora a considerevole distanza dalla Cina, che domina il mercato delle materie prime.

Dal Molise alla Svezia. In vista del passaggio all’auto elettrica entro il 2035, data che per le flotte dovrebbe essere nettamente anticipata, anche da noi finalmente qualcosa si muove, a partire dalla firma per la prima gigafactory di Termoli dove Stellantis farà le batterie, con il pieno sostegno del governo in linea con il Pnrr. Mentre in Italia si è in attesa sui dettagli di questa operazione, in Francia possono già contare sull’avvio di un terzo progetto e in Svezia su una nuova iniziativa della Northvolt per la produzione di batterie destinate alle auto elettriche. Verkor, startup partecipata, tra le altre, dalla Renault, dalle multinazionali Schneider Electric, Capgemini e Arkema e dal governo francese, ha individuato un’area di 150 ettari vicino a Dunkerque per realizzare una nuova fabbrica di accumulatori. La "gigafactory" francese sarà costruita a partire dal 2023, una volta concluse le procedure di consultazione pubblica, e non sarà lontana dai siti delle altre due analoghe strutture transalpine: a Douai, all’interno del polo "Electricity" della Renault, è prevista una fabbrica della Envision, mentre a Douvrin nascerà lo stabilimento della Acc, la joint venture tra Stellantis, TotalEnergies e Mercedes. Nella sua prima fase di attuazione, il progetto della Verkor prevede investimenti per 2,5 miliardi di euro e la creazione di 1.200 posti di lavoro diretti e 3 mila indiretti. La manodopera, tra l’altro, è destinata a crescere fino a quasi 2 mila lavoratori direttamente impiegati nelle attività produttive e fino a 5 mila nell’indotto, anche grazie alla prevista espansione della capacità produttiva dai 16 gigawattora indicati per il 2025 ai 50 GWh del 2030. La Renault ha già siglato un accordo con la Verkor per entrare nel capitale con una partecipazione di almeno il 20%, avviando una collaborazione industriale per lo sviluppo di batterie ad alte prestazioni per vetture di segmento C o superiori e finanziare un centro di R&S a Grenoble, oltre che una linea pilota per la prototipizzazione e la produzione di celle e moduli di batterie. In Svezia, invece, l’azienda co-fondata dal torinese Paolo Cerruti ha selezionato Göteborg per il suo secondo impianto in Svezia. Anche a Göteborg la produzione sarà in joint venture paritetica con una specifica Casa automobilistica, la Volvo. L’accordo con la Northvolt prevede investimenti per circa 30 miliardi di corone (2,9 miliardi di euro al cambio attuale) in un centro R&S e in un impianto di batterie di ultima generazione da destinare ai modelli elettrici dei marchi Volvo e Polestar. La nuova gigafactory, i cui lavori di costruzione inizieranno nel 2023, entrerà in funzione nel 2025, creerà fino a 3.000 posti di lavoro e avrà una capacità produttiva fino a 50 GWh, abbastanza per "fornire batterie per circa mezzo milione di auto all’anno". L’impianto si andrà così ad affiancare alla fabbrica che la Northvolt ha già reso operativa a Skelleftea, nel Nord della Svezia, anche grazie ai capitali forniti da grandi realtà automobilistiche del calibro della Volkswagen e della BMW, da importanti investitori istituzionali, anche dall’Italia, in particolare dalla Compagnia di San Paolo e dalla banca Intesa Sanpaolo.