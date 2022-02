Transizione elettrica

Hyundai Motor è diventato il quarto produttore di veicoli a motore al mondo, nonostante la sua storia non sia radicata nell’epoca pionieristica delle quattro ruote: la fondazione risale al 1967, ma solo alla fine degli anni 80 il costruttore ha iniziato concretamente ad ampliare il proprio raggio d’azione ai mercati internazionali. Oggi, il gruppo asiatico non è solo un colosso, ma è diventato anche un punto di riferimento per i progressi raggiunti nel campo delle auto elettriche, seguendo una strategia improntata al pragmatismo.



Le strategie di gruppo. Per la Hyundai e l'affiliata Kia, il 2021 ha rappresentato un anno di svolta con il lancio di alcuni importanti modelli a batteria per ogni brand in portafoglio (Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 e Genesis GV60): per il 2022, i vertici intendono concentrare le proprie attenzioni sui veicoli elettrici più che sulle endotermiche. I costrutttori hanno avviato da tempo un programma di riorganizzazione delle attività operative e di riallocazione degli investimenti che tenga conto, innanzitutto, degli obiettivi di vendita di veicoli elettrificati. Anche per questo motivo, la divisione powertrain è stata fatta confluire sotto la business unit dedicata ai progetti per l’elettrificazione. Il passaggio, come precisato da Seul, non implica un addio prematuro alle motorizzazioni tradizionali, ma è funzionale a sostenere gli obiettivi di medio e lungo termine dell’intero gruppo. In sostanza, lo sviluppo dell'endotermico passerà in secondo piano e non è escluso che in futuro subisca un vero e proprio stop.



Gli obiettivi. Dunque, la spinta sull’elettrico sarà sempre più forte e ogni brand farà la sua parte. La Hyundai punta, per il 2030, a una quota del 30% dei volumi globali rappresentato da Ev e dell’80% nel 2040. In Europa, è previsto che l’offerta interessi solo vetture elettriche dal 2035, mentre per il 2040 saranno eliminati tutti i modelli a combustione interna. La Kia si è posta l'obiettivo di assicurarsi una quota del 6,6% del mercato globale dei veicoli elettrici entro il 2025 e di vendere 500.000 veicoli 100% a batteria entro il 2026. Per il Vecchio continente, la strada è simile a quella tracciata dalla Hyundai: dal 2035, solo modelli elettrificati in gamma. Infine, un ruolo importante lo avrà Genesis, la marca premium nata nel 2015: se per il 2030 sono previsti otto modelli elettrificati e vendite totali fino a 400 mila unità, a partire dal 2025 saranno lanciati solo veicoli elettrici o fuel cell. Del resto, l’idrogeno è uno dei cardini delle strategie - più che altro a lungo termine- del gruppo Hyundai, il solo insieme alla Toyota ad avere in gamma un modello apposito (la Hyundai Nexo). Seul ha smentito le indiscrezioni della stampa coreana sulla presunta decisione di bloccare lo sviluppo delle celle a combustibile: in ogni caso, gli obiettivi e le strategie sono destinate a subire una generalizzata revisione, visto quanto affermato dall'amministratore delegato Chang Jae-hoon. Il manager ha alzato i target di vendita delle Ev per il 2026 da oltre 1 milione (560 mila Hyundai e 500 mila Kia) a 1,7 milioni. La roadmap prevede che, già per quest’anno, le vendite di elettriche superino le 200 mila unità, e quindi aumentino progressivamente grazie a una gamma di almeno 13 auto a batteria realizzate sulla base di una piattaforma dedicata, la E-Gmp.