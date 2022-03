Russia-Ucraina

Il mondo dell’auto inizia a mettere in campo iniziative a favore dell’Ucraina, invasa dalla Russia, e della sua popolazione. Le prime Case a farsi pubblicamente avanti sono la Ford e la Volkswagen, ma è probabile che anche altri costruttori abbiano iniziato a raccogliere risorse o beni di prima necessità, pur mantenendo il massimo riserbo data la delicatezza della situazione.

Le donazioni. La prima a uscire allo scoperto è stata la Volkswagen, anche se a rivelare la sua iniziativa a favore dell’Ucraina è stato Peter Ruhenstroth-Bauer, responsabile del braccio tedesco dello UN Refugee Aid, il fondo per la raccolta di aiuti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr). Il costruttore di Wolfsburg, già da tempo partner dell’organizzazione umanitaria, ha donato 1 milione di euro per finanziare aiuti di emergenza. La Ford, invece, ha effettuato una donazione di 100 mila dollari (poco più di 90 mila euro) al Global Giving Ukraine Relief Fund per assistere i cittadini e i loro familiari costretti a fuggire dal loro Paese per evitare il conflitto. L’Ovale blu, al pari della Volkswagen e di tanti altri produttori e manager del settore, ha espresso la sua “profonda preoccupazione per l’invasione dell’Ucraina e per le conseguenti minacce alla pace e alla stabilità”.

Aiuti dalla Total. Altre iniziative sono state avviate da realtà legate alle quattro ruote. E' il caso della TotalEnergies, che ha condannato "l'aggressione militare russa contro l'Ucraina che sta provocando conseguenze tragiche alla popolazione e minaccia l'Europa" e ha espresso la propria solidarietà al popolo ucraino. In ogni caso, le prime donazioni del settore automobilistico e di comparti attigui rappresentano un nuovo segnale di attenzione da parte dei big del settore dopo le tante iniziative avviate nel 2020 per contribuire ad alleviare le conseguenze della prima ondata della pandemia del coronavirus.