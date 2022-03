L’Europa è diventata la regione con la crescita più rapida nel campo delle gigafactory per la produzione di batterie per auto elettriche. Infatti, stando all’ultimo report di Benchmark Minerals, sono stati avviati progetti per una capacità totale di 789,2 GWh al 2030, un livello pari a poco più del 14% dei 5.452 GWh previsti a livello globale, sufficiente a sostenere l’assemblaggio di quasi 15 milioni di veicoli elettrici puri e superiore di oltre sei volte rispetto a quanto indicato nel 2018, quando la “pipeline” contava siti per 120 GWh (abbastanza per rifornire 2,2 milioni di EV).

I maggiori fornitori. Il report fornisce anche un quadro dei maggiori fornitori di batterie. Entro la fine del 2022, l’Europa potrà contare su sette realtà attive nella produzione di batterie, tra cui LG Chem in Polonia (32 GWh), Samsung Sdi in Ungheria (20 GWh), Northvolt in Svezia (16 GWh), SK Innovation in Ungheria (7,5 GWh) ed Envision AESC in Regno Unito (1,9 GWh). L’elenco subirà profondi mutamenti nel 2030 con l’entrata in funzione di 27 gigafactory di 18 aziende diverse. Ben 17 impianti con una capacità minima di 1 GWh saranno realizzati da partnership avviate da costruttori automobilistici come i gruppi Volkswagen, Stellantis o Renault. Inoltre, Benchmark Minerals pone l’accento sulla fabbrica che sarà realizzata dalla Tesla alle porte di Berlino: l’impianto dovrebbe raggiungere, nel 2026, una capacità di 75 GWh e, nel 2030, di ben 125 GWh, diventando così la maggior gigafactory europea e la seconda al mondo dietro quella di Austin, in Texas. Alle spalle della Tesla si piazzeranno la Northvolt, con 92 GWh di capacità, e la cinese Catl, che ha un progetto da 80 GWh a Erfurt (Germania). La quarta posizione sarà occupata dalla LG con 67 GWh e la quinta dalla Acc, la joint venture tra Stellantis, Total e Mercedes, che ha in programma tre impianti tra Germania, Francia e Italia per un minimo di 64 GWh (del terzo sito a Termoli non si hanno ancora dettagli).