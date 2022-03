Transizione ecologica

Il governo francese continua a bocciare la proposta della Commissione europea di mettere al bando i veicoli endotermici per il 2035. A stroncare di nuovo la posizione di Bruxelles è stato il ministro dell’Economia, Bruno Le Maire, che ha colto l’occasione di un incontro con i rappresentanti della filiera automobilistica per ribadire la necessità di perseguire un approccio improntato alla neutralità tecnologica nella lotta ai cambiamenti climatici. A suo avviso, infatti, sarebbe "una follia puntare solo sulla mobilità elettrica".

Cambiamenti troppo drastici. Invitato a discutere del futuro del settore in rappresentanza del presidente Emmanuel Macron, insieme ad altri candidati alle prossime elezioni presidenziali, il ministro è quindi tornato a lanciare l’allarme sulle conseguenze dell’eventuale bando alle auto endotermiche, parlando di "cambiamenti troppo drastici" da affrontare per tutte le imprese e chiedendo che non venga sancita la fine del motore a combustione interna. "Stiamo lottando per l'inclusione della neutralità ecologica nei testi europei", ha affermato Le Maire. "Spero che al più presto si possa avere visibilità sull'implementazione del pachetto 'Fit for 55'. Stiamo andando nella direzione, che credo sia sbagliata, di imporre una sola tecnologia. In tal caso, andremo a sbattere contro il muro, perché non sapremo come reagire e priveremo i nostri concittadini della libertà di movimento". "I produttori devono essere lasciati liberi nelle loro scelte tecnologiche", ha aggiunto il ministro, secondo il quale l'ibrido e l'ibrido plug-in rappresentano “una buona opzione” per il futuro del settore anche dopo il 2035.

Consenso bipartisan. Tra l’altro, le dichiarazioni di Le Maire hanno trovato una sponda negli altri rappresentanti dei candidati alle presidenziali. "Non siamo per la soluzione 100% elettrica: ci sono diverse strade per il futuro. La pista dell'idrogeno privo di carbonio, per esempio, è promettente” ha dichiarato Éric Coquerel a nome di Jean-Luc Mélenchon (candidato alle presidenziali 2022 per l'Union Populaire). Dello stesso avviso Jean-Philippe Tanguy per Marine Le Pen: “Ci stiamo muovendo troppo velocemente verso l'elettrificazione sistematica dei veicoli. Non sacrifichiamo l'endotermico, altrimenti l'auto diventerà velocemente un prodotto di lusso”. Xavier Bertrand, in rappresentanza di Valérie Pécresse (presidente della regione Île-de-France), ha quindi difeso l'ibrido come soluzione intermedia: “Il 2035 non può essere tutto elettrico. Le tempistiche sono insostenibili per alcuni nostri concittadini, soprattutto quelli delle classi basse”. “Difenderemo la neutralità tecnologica per dare stabilità e visibilità al settore automobilistico nei suoi investimenti. Nessuno può prevedere il futuro tecnologico di un'industria”, ha aggiunto Sébastien Pilard per Éric Zemmour. Unica voce discordante è stata quella del sindaco di Parigi Anne Hidalgo (socialista).