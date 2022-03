La Xiaomi è sempre più vicina al debutto nel mondo automotive. Il gigante dell'elettronica di consumo, che nel 2021 ha creato la Xiaomi EV con ingenti investimenti, sarebbe deciso, secondo alcune indiscrezioni, a sviluppare quattro modelli con prezzi, per il mercato locale, compresi tra 150.000 e 300.000 Yuan.

Concept nel 2022, modello di serie nel 2024. Nel corso della presentazione dei risultati finanziari, il gigante cinese ha infatti confermato di aver già creato un team di 1.000 persone dedicate al progetto EV: entro il 2022 sarà svelata una concept che prefigura il primo modello di serie, atteso nel 2024. La produzione potrebbe raggiungere, a regime, le 300 mila unità all'anno nella fabbrica di Pechino. L'area attualmente in costruzione ospiterà anche tutte le attività della Xiaomi nel settore dell'elettronica.

Guida autonoma di livello 3. I modelli di fascia media dovrebbero offrire da subito gli Adas di livello 2+, mentre, per le vetture di categoria superiore, è previsto il livello 3. Per il momento non si conoscono dettagli su powertrain e batterie, né sono stati svelati indizi sulla tipologia di veicoli: trattandosi di quattro modelli, è logico immaginare due berline e due Suv da posizionare nei segmenti chiave del mercato.