Stellantis ha deciso di creare a Torino un polo ingegneristico globale per l’elettrificazione: è questo l'impegno che i vertici aziendali hanno preso con le istituzioni locali nel corso di un incontro organizzato all’interno del complesso produttivo di Mirafiori. Il centro, che sarà suddiviso tra vari poli all’interno del capoluogo piemontese, è descritto dal gruppo come una conferma dell'attenzione nei confronti della città e del suo tessuto industriale, già dimostrata in passato con la creazione del "Turin Manufacturing District" e la contestuale assegnazione della nuova piattaforma elettrificata per la produzione delle nuove Maserati GranTurismo, GranCabrio e Quattroporte, con la conferma dell'assemblaggio della futura generazione della Nuova Fiat 500, con l'intera gamma di motori elettrici, nonché con la presenza del Battery Hub e Lab e da altre iniziative nel campo della tecnologia del Vehicle-to-Grid e dell’energia fotovoltaica.

L’obiettivo. Stellantis, che ha anche rimarcato l’avvio dei processi formativi a supporto del passaggio alla mobilità elettrica, ha spiegato alle istituzioni locali come il suo obiettivo sia “supportare la transizione energetica in tutti i suoi siti industriali italiani, in particolare in Piemonte e a Torino”, al fine “di garantirne la sostenibilità e la rilevanza all’interno della famiglia Stellantis attraverso il miglioramento delle loro performance e di assicurare al paese un ruolo strategico tra i principali mercati domestici in cui l’azienda opera”.

Allo studio nuovi progetti. Tra l'altro, l'impegno del gruppo automobilistico verso Torino potrebbe concretizzarsi in altri progetti perchè la transizione verso la mobilità elettrica va vista "come un modo per creare le condizioni per esplorare nuovi confini". A tal proposito Stellantis sta valutando "nuove idee nel campo dell'economia circolare, che richiederanno ulteriori discussioni per costruire progetti insieme alla Regione Piemonte e al Comune di Torino" e "un impegno sostanziale di tutti gli attori" sul fronte di tematiche quali il costo dell'energia o gli incentivi all'acquisto di vetture elettriche. Soddisfazione per l’esito dell’incontro è stata espressa dai vertici aziendali, guidati dal presidente John Elkann e dall’amministratore delegato Carlos Tavares, e ancor di più dai rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e il numero uno degli industriali torinesi, Giorgio Marsiaj.