Il gruppo Jaguar Land Rover ha stabilito nuovi obiettivi di sostenibilità al 2030. In particolare, il costruttore prevede il dimezzamento (-46%) delle emissioni di gas serra di tutte le sue attività operative rispetto al 2019 e delle emissioni medie per veicolo lungo l’intera filiera (-54%), compresa una riduzione del 60% durante la fase di utilizzo degli stessi veicoli. L’impegno dei britannici, certificato dall’iniziativa Science Based Targets, è legato alla strategia di elettrificazione avviata con il piano industriale Reimagine (la Jaguar lancerà solo modelli elettrici dal 2026 e la Land Rover offrirà varianti elettrificate per tutti i suoi modelli dal 2024) e si inserisce nel percorso a favore del contenimento del riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi stabilito dall’accordo di Parigi.

I prossimi obiettivi. Inoltre, i nuovi target sono funzionali a raggiungere i traguardi fissati per il prossimo decennio e in particolare l'azzeramento delle emissioni di anidride carbonica lungo tutta la filiera produttiva entro il 2039. "La sostenibilità è al centro della nostra strategia Reimagine”, spiega Rossella Cardone, alla quale è stato affidato il nuovo ruolo di responsabile dell'ufficio Sustainability. “Passando dagli obiettivi climatici all'azione, stiamo incorporando la sostenibilità nel Dna Jaguar Land Rover, per ridurre al minimo la nostra impronta di carbonio nella nostra catena del valore. Gli obiettivi basati sulla scienza ci dicono quanto e a che velocità dobbiamo ridurre le nostre emissioni di gas serra, oltre a tenere i nostri stakeholder informati dei nostri progressi".