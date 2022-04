È una grande sfida, difficile da gestire, che richiederà grandi risorse...

È una sfida che è possibile e che sappiamo come gestire. La sostenibilità non è un elemento in aggiunta, ma è integrato in ogni fase del progetto. Significa che le risorse e le competenze di oggi, i cicli produttivi e i macchinari, devono integrare elementi di sostenibilità. Serve un sistema produttivo più semplice, in cui vengano ridotti i consumi di energia. Questo era vero già prima, ma adesso, se guardiamo anche al difficile ambito geopolitico attuale, lo possiamo toccare con mano. L’utilizzo di energia rinnovabile è una scelta, non filosofica o etica, ma pratica, di valore del business, che fa ridurre al contempo i rischi per l’ambiente. Un’azienda che utilizza fonti rinnovabili, consumando meno energia, fa aumentare il valore per i nostri investitori, oltre a ridurre i valori della CO2 emessa, contribuendo così a raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Un beneficio per tutti, che va comunicato al meglio...

Sì, perché il consumatore deve sapere esattamente che cosa significa sostenibilità, comprare un veicolo che è stato pensato e realizzato nei canoni dei consumi bassi in fase di produzione, ma che consente anche a lui di essere più rispettoso dell’ambiente. Insomma, la mia auto inquina meno.

Vedo in questo anche un possibile cambiamento nella composizione della vostra clientela, nel senso che vi rivolgerete anche alle fasce più giovani?

Io direi che la sostenibilità sta toccando tutte le generazioni. In un modo o nell’altro, tutti veniamo “contaminati” dalla consapevolezza che qualcosa di molto importante sta avvenendo, lo vediamo ogni giorno nei cambiamenti climatici. Noi oggi siamo qui alla Formula E, ed è uno dei motivi chiave per cui siamo partner di questa categoria, con l’intenzione di ispirare e sensibilizzare i consumatori delle varie generazioni. Lo facciamo tramite lo sport, che ci emoziona e coinvolge, ponendo le performance tecnologiche di un’auto da corsa in un contesto sostenibile. Il messaggio è: ti puoi divertire, ma con l’elettrificazione, con la “circular” economy e con le batterie “second life”.