La retribuzione dell’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, diventa un argomento centrale del dibattito politico francese, con toni sempre più accesi e forti critiche soprattutto da parte dei candidati alla presidenza della Repubblica, l’attuale inquilino dell’Eliseo, Emmanuel Macron, e la sfidante Marine Le Pen, mentre il gruppo automobilistico ha affidato a un portavoce un'articolata replica. Macron ha definito "scioccante ed eccessivo" l'ammontare "astronomico" della remunerazione di Tavares e si è detto favorevole a un "plafond" per gli stipendi dei manager a livello di Unione europea: "Bisogna condurre la battaglia a livello europeo perchè ci siano remunerazioni che non possano essere esagerate. Bisogna darsi dei plafond e avere una governance per la nostra Europa che renda le cose accettabili, altrimenti la società ad un certo punto esplode”.

I commenti della politica. "La gente non può avere problemi di potere d'acquisto e vedere poi queste cifre. Siamo su numeri astronomici e senza inquadrarli in una forbice dobbiamo poter mettere un tetto, se lo facciamo a livello europeo può funzionare”, ha aggiunto Macron, trovando una sponda nell'altra candidata alle presidenziali. "Certo che è scioccante - ha affermato Le Pen -, ma è ancora più scioccante che ci siano imprenditori che hanno messo in difficoltà la loro azienda”. “Io, però, credo che uno dei mezzi per attenuare queste remunerazioni sproporzionate rispetto alla vita economica sia, forse, di far entrare i dipendenti come azionisti”, ha aggiunto l’esponente della destra. Sull’argomento è intervenuto anche Bruno Le Maire, che nella sua veste di ministro dell’Economia è il diretto responsabile della partecipazione detenuta dallo Stato nel capitale di Stellantis (la Francia detiene poco più del 6% tramite la banca statale BpiFrance). La retribuzione di Tavares è “eccessiva”, ha sostenuto Le Maire, chiedendo, però, che eventuali tetti salariali vengano fissati a livello europeo per evitare che la Francia perda i migliori manager.

Il caso. I compensi dell’amministratore delegato l’anno scorso hanno superato i 19 milioni di euro: la componente di stipendio fisso rappresenta solo il 19% del totale (1,98 milioni di euro), mentre il restante 81% è composto da elementi variabili relativi a performance, futuro pensionamento e bonus vari. Le cifre, però, sono diventate oggetto di critiche da parte di alcuni piccoli azionisti, guidati dalla società d'investimenti Phitrust, che, in assemblea, sono riusciti a coalizzare un ampio fronte di soci, tra cui molti investitori istituzionali, e quindi a determinare la mancata approvazione della relazione sulle remunerazioni presentata dal consiglio di amministrazione. L’azienda, per bocca del presidente John Elkann, ha subito difeso la politica retributiva definendo “false” alcune cifre elaborate dalla Phitrust e sottolineando come i compensi siano legati anche alle performance record del 2021 e alla nuova dimensione del gruppo, più che doppia rispetto alle due società native, PSA e FCA. Elkann ha comunque messo in chiaro l’intenzione del management di prendere in considerazione le indicazioni dei soci e di includerle nella prossima relazione sulle politiche retributive.

La nuova difesa. Ancor più articolata, per quanto analoga a quella di Elkann, si è rivelata la replica diffusa oggi da un portavoce francese in seguito alle dichiarazioni di Macron e Le Pen. "In linea di principio, un'azienda non si esprime su fatti politici. Stellantis ricorda che sotto la guida di Carlos Tavares, in meno di otto anni, il gruppo PSA è passato da una situazione di quasi fallimento al rango di azienda leader nel suo settore su scala mondiale", ha affermato il portavoce, ricordando come il dirigente sia stato il protagonista della fusione che ha portato alla nascita di Stellantis: "che oggi è la terza casa automobilistica di maggior successo al mondo e ciò ha permesso di ridistribuire 1,9 miliardi di euro ai dipendenti e altrettanto agli azionisti”. Inoltre, “la remunerazione, variabile al 90% a seconda dei risultati dell'azienda e basata su criteri di performance, è di 19,1 milioni di euro, inferiore, ad esempio, a quella di General Motors o Ford, e dovrebbe essere considerata in relazione alle dimensioni e alle performance dell'azienda che sta guidando”. Quindi l’attacco finale: "Stellantis ha pubblicato la relazione sulla remunerazione il 25 febbraio 2022 e quindi spetta alla Phitrust spiegare le ragioni della sua iniziativa nel bel mezzo della campagna elettorale".