Il Parlamento europeo ha approvato il bando delle auto endotermiche a partire dal 2035. I legislatori, riuniti in seduta plenaria, hanno votato a favore di una delle principali misure di "Fit for 55", il pacchetto presentato dalla Commissione europea per contrastare i cambiamenti climatici e decarbonizzare l’economia continentale: di fatto, le Case saranno obbligate a vendere nuovi veicoli a zero emissioni a cominciare, per l'appunto, dal 2035.

Maggioranza risicata. A favore del provvedimento hanno votato 339 legislatori, mentre i contrari sono stati 249 e gli astenuti 24. Il via libera apre un'ulteriore fase delle procedure di approvazione delle normative comunitarie: il testo dovrà essere sottoposto al cosiddetto "trilogo", il processo di trattative formali e informali tra il Consiglio Ue, la Commissione e lo stesso Parlamento. Contro il bando si sono espressi numerosissimi esponenti del settore automobilistico: l'ultimo allarme, in ordine di tempo, è arrivato dalla filiera italiana, per cui il provvedimento europeo porterà "alla catastrofe" l'intero comparto delle quattro ruote.

Passa il "salva Motor Valley". Il Parlamento ha anche respinto alcuni emendamenti presentati da politici intenzionati a tutelare il motore endotermico. In particolare, non è stato approvato il testo sulla possibilità di includere i biocarburanti tra le alternative per ridurre le emissioni, né quello sulla riduzione del target elettrico al 2035 dal 100% al 90%; di contro, è passata la proposta di deroga alle regole sulle emissioni concessa ai costruttori con volumi produttivi inferiori alle 10 mila unità (in primis quelli della Motor Valley emiliana, come Ferrari e Lamborghini): l'Europarlamento, in questo caso, ha dato il suo assenso al prolungamento dell'esenzione dal 2030 al 2036.