ABB, title sponsor della Formula-e, continua a investire nel nostro Paese e inaugura il suo tredicesimo sito in Italia, a San Giovanni Valdarno. Qui, nelle stesse terre che hanno fatto innamorare Sting, è appena nato un polo all’avanguardia dedicato alle infrastrutture di ricarica della divisione e-Mobility, il più grande al mondo nel suo genere tra quelli del colosso elvetico-svedese. Grazie a 30 milioni di dollari investiti, la struttura dà oggi impiego a oltre 500 persone, di cui ben 70 dedite a ricerca e sviluppo, in un workplace da Silicon Valley, con ampi lounge corner per il relax dei dipendenti.

Processi automatizzati. “Nel polo del Valdarno abbiamo tutte le funzioni aziendali necessarie e sufficienti per sviluppare i nuovi prodotti”, spiega Stefano Chieregato, responsabile della nuova struttura toscana a elevata automazione: “Lo stabilimento è stato pensato con un sistema, l’ABB-Ability, che permette di integrare tutti i processi di questa piccola città, dalla parte di manufacturing […] gestita in tempo reale, alla possibilità di simulare i processi produttivi prima che questi avvengano, per riuscire a ottimizzarli”. Parliamo di un’automazione che coinvolge anche il magazzino del sito per una totale tracciabilità delle operazioni di logistica, supportate da veicoli a guida autonoma e di movimentazione, nonché per un efficace controllo delle scorte.