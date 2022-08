Toyota - Regno Unito, Burnaston rischia la chiusura con il bando delle ibride

La fabbrica della Toyota a Burnaston torna di nuovo in pericolo per colpa della politica britannica. Se qualche anno fa è stata la Brexit a mettere a rischio il futuro dello stabilimento, ora sono le normative attualmente allo studio del governo per vietare la vendita di auto ibride a rappresentare un problema per il futuro produttivo della struttura sita nella contea inglese del Derbyshire. Infatti, secondo documenti pubblicati dal Sunday Telegraph, la Casa giapponese ha minacciato di interrompere le attività industriali nel caso il governo proceda con il bando alle ibride e alle ibride plug-in dal 2030.

La minaccia. In particolare, i manager hanno spiegato che l’eventuale divieto limiterebbe "le attività manifatturiere e altre attività commerciali" nonché gli "investimenti futuri". "Se il governo adotta un requisito SZEC (significant zero emission capability) che provoca la fine anticipata della vendita di nuovi veicoli ibridi e ibridi plug-in nel 2030, ci sarebbe un impatto su una serie di aree", aggiunge la multinazionale giapponese. Attualmente, Londra ha in programma di bandire le auto endotermiche nel 2030 e di consentire la vendita di ibride fino al 2035, ma è probabile che entro la fine dell’anno venga varata una nuova normativa destinata a sancire l’addio di tutte le tipologie di auto con motori tradizionali elettrificati e quindi ad avere un impatto sulla Corolla, che, nella sua versione per l’Europa, è prodotta proprio a Burnaston. Nel Regno Unito, la Toyota conta anche su una fabbrica di motori a Deeside, nel Galles del Nord, e impiega nel complesso circa 3.000 persone.