Porsche - Testato al simulatore un motore a idrogeno ad alte prestazioni

I risultati. Il propulsore, dalla potenza di circa 440 kW (550 cavalli), è stato quindi adattato a un veicolo di alta gamma dal peso di 2,65 tonnellate (analogo a quello di una Porsche Cayenne). I test al simulatore, secondo gli esperti di Zuffenhausen, hanno dimostrato un “elevato potenziale per quanto riguarda la dinamica di guida” con un tempo sul giro di 8 minuti e 20 secondi (il record segnato dalla Cayenne Turbo GT è di 7 minuti e 39 secondi) e una velocità massima di 261 km/h. Ovviamente, le migliori prestazioni sono state registrate sul fronte delle emissioni: grazie alla sua composizione chimica, l’idrogeno non rilascia idrocarburi, monossido di carbonio o particolato e, pertanto, gli esperti della Porsche si sono concentrati sugli ossidi di azoto, puntando a ottenere la combustione più pulita possibile. "Abbiamo scoperto che le emissioni di ossido di azoto sono ben al di sotto dei limiti fissati dalla norma Euro 7 attualmente in discussione e sono vicine allo zero sull'intera mappa del motore", ha affermato Matthias Böger, Specialist Engineer Engine Simulation della Porsche Engineering. Generalmente, una buona qualità dell’aria corrisponde a una concentrazione di 40 microgrammi di ossido di azoto per metro cubo. “Le emissioni del motore a idrogeno sono al di sotto di questo limite. Il suo funzionamento non ha quindi un impatto significativo sull'ambiente", aggiunge Böger.

Limiti e potenziali. Il motore a idrogeno, grazie alla sua “combustione povera”, ha anche garantito un'elevata efficienza nel ciclo Wltp e nelle modalità di utilizzo rilevanti per gli automobilisti. "Abbiamo così raggiunto il nostro obiettivo di progetto: lo sviluppo di un motore a idrogeno pulito, economico e sportivo, su tutta la linea", sottolinea Bevilacqua. Inoltre, i costi sarebbero paragonabili a quelli di un propulsore a benzina grazie all’assenza di sistemi di trattamento dei gas di scarico e nonostante la maggior complessità del turbocompressore e di una serie di componenti meccanici. “È improbabile che il motore a idrogeno entri in produzione nella sua forma attuale, ma comunque non era questo l'obiettivo del progetto. Al contrario, l'attenzione si è concentrata sull'esame del potenziale tecnico della tecnologia alternativa e sull'ampliamento delle capacità degli strumenti ingegneristici esistenti”, affermano da Zuffenhausen, mentre Bevilacqua conclude dichiarando: "Lo studio ci ha permesso di ottenere preziose informazioni sullo sviluppo di motori a idrogeno ad alte prestazioni e di aggiungere modelli e metodi specifici per l'idrogeno alla nostra metodologia di simulazione virtuale”.