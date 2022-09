Il taglio delle accise su gasolio, benzina, Gpl e metano per autotrazione, da pochi giorni prolungato dal 5 al 17 ottobre, sarà presto esteso all’intero mese di novembre: lo stabilisce il decreto Aiuti ter, il nuovo provvedimento varato dal governo per contrastare le conseguenze del caro-energia e fornire un sostegno a famiglie e imprese. Per la nuova scadenza serve un apposito decreto interministeriale: negli ultimi mesi, i ministeri dell’Economia e delle Finanze e della Transizione ecologica hanno più volte firmato specifici atti per prolungare il taglio di circa 30 centesimi.