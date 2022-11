Caro carburanti - Il governo prorogherà il taglio delle accise fino al 31 dicembre

Il governo Meloni sta per prorogare al 31 dicembre il taglio delle accise sui carburanti: è quanto emerge dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef), pubblicata dal ministero, in cui si illustrano i nuovi interventi di "mitigazione del costo dell'energia" da coprire con l'impegno di circa 9 miliardi di euro.

L'Aiuti quater. Le misure saranno comprese nel primo decreto Aiuti dell'esecutivo Meloni, il cosiddetto Aiuti quater: dei 9 miliardi destinati ai rincari, 4 andranno al Gestore dei servizi energetici per gli acquisti di gas naturale effettuati nei mesi scorsi, mentre un miliardo verrà impegnato per "calmierare" i prezzi dei carburanti veri e propri.



Ok giovedì. L'Aiuti quater è in via di elaborazione e sarà licenziato dal Consiglio dei ministri di giovedì prossimo: dovrebbe dunque essere confermata la riduzione delle accise attualmente in vigore, prorogata più volte dal governo Draghi e destinata a terminare il 18 novembre. Attualmente, il taglio è di circa 30 centesimi di euro per benzina e gasolio e di circa 10 per il Gpl, mentre al metano viene applicata un’Iva ridotta al 5%.