Carburanti - Verso una riduzione del taglio delle accise su benzina e gasolio

Dal taglio delle accise al taglio dello sconto sulle accise. La bozza di un decreto che contiene, tra l’altro, misure in favore delle zone delle Marche colpite dalla recente alluvione, prevede anche una rimodulazione delle aliquote attualmente in vigore che, secondo fonti di agenzia, va verso un loro incremento. In particolare, dal 1° al 31 dicembre l’accisa sulla benzina salirebbe da 478,40 euro per 1.000 litri a 578,40 euro; l’incremento alla pompa sarebbe, quindi, di 10 centesimi al litro. L’aliquota per il gasolio salirebbe, invece, da 367,40 euro per 1.000 litri a 467,40 euro, comportando, quindi, un aumento sempre di 10 centesimi al litro; per il Gpl, il valore passerebbe da 182,61 euro per 1.000 litri a 216,67. Tenendo conto dei prezzi medi attuali, il costo della benzina tornerebbe a sfiorare 1,9 euro al litro, quello del gasolio supererebbe invece i 2 euro.

Nessuna sorpresa. La decisione, del resto, era nell’aria: per il governo, il calo dei prezzi del greggio sui mercati internazionali (che oggi si attesta a meno di 90 euro al barile, contro i 130 della primavera scorsa), dovuto alla flessione mondiale della domanda per il rallentamento dell’economia, giustifica la scelta, subito contestata dalle associazioni dei consumatori. La misura aveva un carattere temporaneo, anche per la sua sostenibilità finanziaria, misurata in parecchi miliardi di euro di minori entrate per lo Stato. È chiaro, però, che la riduzione del vantaggio economico, fino alla sua probabile eliminazione dall’inizio del prossimo anno, inciderà pesantemente sulle tasche dei cittadini, finendo per contribuire al rialzo dell’inflazione.