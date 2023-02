Bando delle endotermiche - Stop nel 2035 a diesel e benzina: cosa succede ora? - DOMANDE E RISPOSTE

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il bando alla vendita di veicoli con motori a combustione interna, scatenando titoloni sullo stop alle "auto inquinanti", aperture di prima pagina e articoli di scenario su una notizia considerata epocale. Peccato che molti non abbiano seguito la vicenda nella sua completezza: si è trattato, infatti, di un voto in seconda lettura (è bene rimarcarlo), mentre i passi principali, questi sì epocali, sono stati fatti l’anno scorso. In sostanza, la giornata di ieri non è stata altro che una formalità nel percorso che porterà all’adozione delle nuove normative europee. Percorso che potrebbe non essere lineare come sembra: dunque, è il caso di farsi delle domande e di dare, ove possibile, delle risposte.

Cosa è successo?

Partiamo dall'inizio: verso la metà di luglio del 2021, la Commissione europea presenta le sue proposte per la decarbonizzazione dell’economia europea e la lotta ai cambiamenti climatici. Si tratta del pacchetto di misure "Fit for 55", che include lo stop alla vendita di veicoli endotermici per il 2035. Il testo viene sottoposto prima all’esame delle commissioni parlamentari, che apportano alcune modifiche come la deroga per i piccoli costruttori (l’emendamento viene subito definito "Salva-Motor Valley") e poi all’Europarlamento. Quest'ultimo, non senza qualche spaccatura interna ai partiti, approva il testo in prima lettura con 339 sì, 249 no e 24 astensioni. Quindi, la proposta diventa oggetto del cosiddetto "trilogo", il processo di trattative formali e informali tra i vari organismi europei. Il primo passaggio riguarda il Consiglio Ue, che alla fine di giugno trova con lo stesso Parlamento un accordo "provvisorio e politico", ma aggiunge tutta una serie di modifiche al testo ed è questo a essere stato votato ieri dall’Europarlamento, con voti quasi identici a quelli della prima lettura (340 voti a favore, 249 contrari e 21 astensioni), a dimostrazione di come un ribaltone fosse quasi impossibile. Sarebbe stata questa la notizia da prima pagina, non il voto (scontato) di ieri.

Quali saranno i prossimi passi?

Se qualcuno pensa che la partita sia finita si sbaglia di grosso, perché ci saranno ulteriori passaggi tecnici da espletare: aspettatevi, quindi, altri titoloni sullo stop alle auto inquinanti. Il testo dovrà essere approvato in via formale anche dal Consiglio europeo e, solo in caso di via libera (da considerarsi anche questo scontato), potrà essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione, facendo così partire il processo di adozione stabilito dai trattati europei.

Si può tornare indietro?

A questa domanda è veramente difficile rispondere perché il treno verso la mobilità elettrica è ormai partito ed è difficile pensare che alcuni Paesi, soprattutto quelli del Nord Europa, possano decidere per un dietrofront. C’è, però, un aspetto da non sottovalutare: rispetto alle proposte originarie della Commissione europea, il testo include una serie di modifiche sostanziali, tra cui l’apertura a un approccio più improntato alla neutralità tecnologica e a un maggior pragmatismo. Noi di Quattroruote l’abbiamo già sottolineato: il futuro dei motori a combustione non è ancora scritto nero su bianco, visto che tra tre anni ci potrà essere un "ultimo appello". La Commissione, infatti, dovrà valutare "i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni del 100% e la necessità di riesaminare tali obiettivi tenendo conto degli sviluppi tecnologici, anche per quanto riguarda le tecnologie ibride plug-in e l'importanza di una transizione praticabile e socialmente equa verso le emissioni zero". In questo quadro che vanno lette le dichiarazioni del commissario Thierry Breton su un phase-out da valutare senza tabù ideologici. Detto questo, occorre ricordare un ulteriore aspetto: è l’argomento della prossima domanda.