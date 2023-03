Idrogeno - Approvate le prime 36 stazioni di rifornimento finanziate dal Pnrr: ecco dove saranno

Il ministero dei Trasporti ha pubblicato la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento pubblico per la realizzazione di stazioni per il rifornimento di idrogeno. Si tratta di 36 iniziative, che potranno accedere a contributi statali per oltre 103,5 milioni di euro grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

I progetti. Il primo progetto in graduatoria, con 88,59 punti, prevede la realizzazione da parte dell’Eni di una stazione a Mestre (Venezia) con contributi per 5,75 milioni di euro. Tra i vari proponenti figurano anche dei concessionari autostradali come la Milano Serravale, con la proposta da quasi 10 milioni di euro per le aree di servizio Carugate Est e Ovest e un’altra da quasi 5,3 milioni per Tortona (Alessandria), oppure l’Autostrada del Brennero, con diversi progetti tra Vipiteno, Verona, Lavis Est e Ovest, per un totale di 15 milioni. Eni ha anche ottenuto l’acceso ai fondi per Taranto e San Donato Milanese, ma è Snam, il gestore dei gasdotti, il maggior proponente, con 8 progetti da quasi 17 milioni tra Torrazza Piemonte (Torino), Arquata Scrivia (Alessandria), Belforte Ovada (Alessandria), Avezzano (L’Aquila), Limena (Padova), Torre d’Isola (Pavia), Bari e Monselice (Padova). Tra le altre aziende spiccano realtà energetiche e petrolifere come Italgas, Q8 Petroleum e Edison e imprese attive nel campo dei gas tecnici come Sapio (insieme a Keropetrol) e Sol. Da un punto di vista geografico, la maggior parte dei progetti è situato al Nord Italia e in particolare tra Veneto e Trentino Alto Adige, ma sono toccate anche Roma, le citate Bari, Taranto e Avezzano, la Toscana con le Fosse (Arezzo), la Calabria con Lamezia Terme (Catanzaro) e la Sardegna con Sestu (Cagliari).