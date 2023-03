Carlos Tavares - "Senza energia pulita le elettriche non porteranno benefici all’ambiente"

Carlos Tavares torna a lanciare un avvertimento sull’auspicato impatto della mobilità elettrica nella lotta ai cambiamenti climatici e lo fa il giorno dopo il via libera al bando delle nuove endotermiche nel 2035 e l'ok all’Afir, il regolamento per le stazioni di ricarica e rifornimento che i costruttori non reputano all'altezza degli obiettivi di decarbonizzazione. D’altro canto i due temi sono strettamente collegati e l’ad di Stellantis non è nuovo a sottolineare il legame tra la mobilità elettrica e la questione energetica: "Il problema dell'energia pulita è il primo da risolvere”, ha detto il manager lusitano durante il primo appuntamento del Freedom of Mobility Forum. "Senza energia pulita, le soluzioni basate sull’elettrificazione non porteranno i benefici attesi e non risolveranno il problema delle emissioni".

L'energia prima di tutto. "L'industria dell'auto sta attraversando un periodo di profonde trasformazioni, ma le soluzioni incentrate sull’elettrificazione non risolveranno tutti i problemi", ha aggiunto Tavares, secondo il quale "il problema energetico è alla base di una mobilità pulita per il futuro. Dunque, è fondamentale avere prima energia pulita". Una volta superato l’ostacolo energetico, non è detto che l'elettrico abbia la strada spianata verso un’affermazione totale a livello globale: "Anche avendo una mobilità pulita e sicura, la grande sfida è quella dell'accessibilità, che al momento non c'è" a causa di materie prime "scarse e costose", anche per effetto della frammentazione politica del mondo e delle diverse regolamentazioni. Tavares ha fatto l’esempio del litio per far comprendere quanto difficile sia per le Case automobilistiche garantire l'accessibilità alle auto elettriche: "Per sostituire il parco auto mondiale di 1,3 miliardi di unità con mezzi puliti, non sappiamo se c'è tutto il litio che serve e, considerando anche dove sono concentrate le miniere di litio, questo potrebbe creare altre questioni geopolitiche".

Soluzioni diverse e non utopistiche. Ad ogni modo, ha continuato Tavares, sulle batterie ci sono ancora tanti studi in corso e "le materie prime che servono per produrle potrebbero cambiare: non sappiamo ancora quali saranno i materiali che ci serviranno tra 10 anni". Dopo di che, per il manager non bisognerebbe focalizzarsi solo su una singola tecnologia, come deciso in Europa ("Non sono stati i produttori di auto a scegliere di passare all'elettrico, ma il regolatore"), bensì su "soluzioni diverse, differenziate fra aree urbane e rurali" e fra "aree diverse all'interno dello stesso Paese: il 40% della popolazione non vive in aree urbane e le aree rurali hanno bisogno di diversi modi di mobilità" per accedere a servizi sanitari, scolastici e per lavorare. "L'umanità non rinuncerà alla mobilità individuale. Per questo bisogna trovare il modo di renderla sicura, pulita e accessibile economicamente". Magari individuando soluzioni "concrete. adatte a ogni esigenza" e, soprattutto, non "ispirate a una utopia" come molte delle soluzioni proposte per risolvere il "problema della mobilità".

Pronti per il 2035. Quanto al phase out, Tavares ha ribadito che Stellantis si adeguerà al diktat europeo sullo stop alle endotermiche, ma ha aggiunto una novità a una posizione ormai nota. A suo avviso, infatti, le autorità comunitarie avrebbero dovuto muoversi con grande anticipo: "Stellantis sarà assolutamente pronta per rispettare la scadenza del 2035, ma sfortunatamente la decisione su questo punto andava presa prima, magari nel 2014 o nel 2015, non nel 2023". "Il settore automobilistico ha dimostrato di poter essere 'carbon neutral'", ma "deve fare i conti con un approccio dogmatico", ha proseguito il manager. "La nostra società sta perdendo del potenziale non avendo una regolazione per la neutralità tecnologica. C'è una grande perdita di creatività e di potere scientifico nell'imporre una sola tecnologia invece di creare una sana competizione. L'elettrificazione sarà una grande trasformazione dell'industria con un grande impatto sulla società e la gente dovrà essere preparata", ha osservato Tavares, evidenziando i possibili problemi legati a un’elettrificazione "forzata. E come ho detto in una conversazione con un politico europeo", ha concluso il manager, "neppure i Parlamenti possono sconfiggere la fisica".