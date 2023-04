2035 - La commissaria Ue all'Energia: "Con l'Italia trattiamo sui biocarburanti"

A quanto pare, la partita sui biocarburanti da inserire tra le fonti di alimentazione autorizzate per le auto dopo il 2035 non è ancora chiusa. Ad aprire alla possibile trattativa con l'Italia, promotrice (finora delusa) di questa soluzione, è il commissario comunitario per l’Energia Kadri Simson, intervistata da RaiNews 24: "Sì, i biocarburanti sono un argomento che verrà trattato", ha detto la politica estone. "Noi sosteniamo le iniziative al riguardo, è mia responsabilità sostenere i produttori, il supporto c'è ed è forte". Parole che sembravano impossibili fino a qualche giorno fa e una buona notizia per l'Italia, che sul tema dei biocarburanti aveva puntato forte fino all'ultimo salvo dover digerire l'esplicita apertura ai soli e-fuel (i carburanti sintetici) nel documento finale votato dai Ventisette. Un boccone amaro per l'Italia e una vittoria per la Germania, che aveva fatto le barricate proprio per far passare la deroga sugli e-fuel nella normativa che stoppa la vendita di nuove auto a benzina e gasolio dal 2035.