Global RepTrak 2023 - Ferrari è il marchio italiano con la miglior reputazione al mondo

Non è un mistero: la Ferrari è tra le realtà italiane più note al mondo, al punto da essere diventata nel tempo un sinonimo di "italianità" o Made in Italy. A dimostrarlo è la più recente classifica globale: si tratta dell'elenco delle 100 aziende con la miglior reputazione a livello mondiale stilata da The Rep Trak Company. La Casa di Maranello, al tredicesimo posto, è il primo marchio italiano, mentre poco dopo troviamo un'altra grande realtà dell'automotive del Belpaese, la Pirelli, in quindicesima posizione.

La top 10. Nella classifica figurano diversi altri marchi italiani, tutti della moda e dell'alimentare: la Ferrero occupa il 30esimo posto, la Barilla il 33esimo e la Lavazza il 44esimo, mentre al 47esimo si trova la Giorgio Armani e al 99esimo Prada. I primi dieci posti della classifica sono occupati da un gruppo di aziende dei settori più svariati, anche se l'automotive ha un ruolo rilevante. La Lego, famosa per i suoi mattoncini, è prima davanti alla Bosch, alla Rolls-Royce Motors, all'Harley-Davidson, alla Canon, alla Rolex, alla Miele, alla Sony, alla Nintendo e alla Merceedes-Benz. Gli altri brand legati al mondo delle quattro ruote sono Michelin (16esimo posto), BMW (23esimo), Bridgestone (28esimo), Toyota (29esimo), Goodyear (38esimo), Volvo (43esimo), Honda (49esimo) e Volkswagen (100esimo).