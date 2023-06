Stellantis - Elkann: "Il gruppo non ha bisogno dell'intervento dello Stato italiano"

Il presidente di Stellantis, John Elkann, rigetta le ipotesi circolate negli ultimi giorni sul possibile ingresso del governo italiano, direttamente o tramite veicoli come la Cassa Depositi e Prestiti, nell'azionariato del gruppo nato dalla fusione tra Fiat Chrysler e PSA. "Lo Stato", ha affermato il nipote dell'Avvocato al Festival dell'Economia di Torino, "entra nelle imprese quando vanno male. Stellantis va molto bene, per cui direi che non ce n’è bisogno. Dai risultati che abbiamo avuto nel 2022", ha aggiunto Elkann, "siamo in valore assoluto la società nel settore dell'automobile che ha avuto i risultati operativi più alti e nella nostra storia non abbiamo mai avuto nessun bisogno di avere lo Stato nel nostro capitale". Il governo francese, però, ha una partecipazione consistente nel gruppo: a tal proposito, Elkann ha ricordato come l'ex Psa abbia "avuto delle difficoltà negli anni che hanno necessitato, in quel caso, un intervento dello Stato".

La risposta a Urso. Elkann ha replicato anche alla richiesta del ministro delle Imprese, Adolfo Urso, di aumentare le produzioni automobilistiche italiane. "Penso con grande orgoglio che in questi decenni siamo riusciti a trasformare gli impianti produttivi italiani in impianti che hanno il mondo come mercato", ha spiegato il presidente di Stellantis. "Oggi in Basilicata si fanno le Jeep, in Campania si fanno le Dooge che si vendono in America, in Piemonte la 500 elettrica che andrà in America, per non parlare del lavoro straordinario di riposizionamento di Maserati e Alfa Romeo, che hanno il mondo come mercato. L'importante è mantenere i livelli di competitività alti".

L'invito alla Ue. Un passaggio dell'intervento di Elkann è stato riservato anche all'Unione europea e ai governi: ''Il mondo dell'automobile e della mobilità sta vivendo tantissime sfide in termini di innovazione e di tecnologia. Queste sono imposte da regole, il mercato in cui operiamo è un mercato regolato. Chi fa le regole, cioè i governi hanno la grossissima responsabilità di definire quali sono le regole del gioco. Per un'industria come la nostra è importante la stabilità di queste regole, perché gli investimenti che noi facciamo hanno portate lunghe. I nostri progetti hanno una vita di decenni. La cosa più importante è avere un quadro di regole chiaro e stabile. Questa è la parte più importante di cui abbiamo bisogno per poter operare e poter investire'. Inoltre", ha proseguito Elkann, "è importante che ogni luogo, ogni Paese possano determinare essi stessi quali sono le loro politiche industriali, quali sono i punti di forza che hanno, quali sono le valenze che hanno rispetto ad altri luoghi e questo fa parte di uno scambio costruttivo che l'industria dell'auto può avere''.