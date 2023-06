Luca de Meo - "Per l'auto serve una strategia industriale forte"

Nella sua veste di presidente dell'associazione dei costruttori europei Acea, il numero uno della Renault Luca de Meo lancia un nuovo appello a Bruxelles, invitando le istituzioni ad abbandonare la strada dell'iper-regolamentazione e a favorire, piuttosto, una strategia industriale "forte" in grado di sostenere il settore delle quattro ruote nella competizione contro statunitensi o cinesi. "Noi del mondo dell'auto - ha affermato all'agenzia Ansa - siamo parte della soluzione e quindi vogliamo avere una voce nella definizione delle regole del gioco. Ma anche nel modo di come la strategia viene attuata negli anni. Chiediamo solamente un posto al tavolo delle discussioni: siamo noi che agiamo in questo settore, investiamo soldi. Questo è il messaggio: abbiamo bisogno di una strategia industriale forte".

Troppe regole. Strategia necessaria, soprattutto, per affrontare un'agguerrita concorrenza internazionale. "Tecnicamente, credo si possa fare praticamente tutto in Europa: non ci sono limiti alle nostre capacità ingegneristiche, ma è chiaro che devi mettere in fila una serie di elementi per garantire di essere presente in tutti i segmenti, come i semiconduttori o la catena del valore dell'auto elettrica", ha spiegato il manager italiano, sottolineando anche l'esistenza di molti fondi messi a disposizione dalle autorità europee per sostenere la transizione verso la mobilità alla spina. Tuttavia, de Meo ha anche lanciato un allarme analogo a quello sollevato pochi giorni fa da Roberto Vavassori, direttore delle relazioni istituzionali della Brembo e membro del Consiglio generale di Anfia: "L'Europa ha la tendenza a fare molta regolamentazione". Oggi - ha concluso l'ad della Renault - il tema è come fare il ponte tra queste due cose (fondi e regolamenti, ndr) e questo si chiama strategia industriale".