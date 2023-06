Stellantis - Urso: "Entro agosto accordo sulla transizione"

Il governo spera per il mese di agosto di raggiungere un accordo con il gruppo Stellantis per rilanciare le produzioni automobilistiche italiane. A indicare l'obiettivo, stando a diverse ricostruzioni delle agenzie di stampa, è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante uno degli incontri organizzati al ministero per discutere con i sindacati confederali di tre importanti tavoli di crisi: automotive, elettrodomestici e siderurgia. ''Dopo questo incontro vedrò i sei Governatori, poi l'Anfia per l'indotto per capire esattamente quali devono essere gli obiettivi per giungere a un accordo di transizione con il gruppo Stellantis affinché ci sia una inversione di tendenza sulla produzione auto nel nostro Paese", ha affermato Urso, riferendosi, innanzitutto, al vertice del 21 giugno prossimo con i presidenti delle sei regioni che ospitano stabilimenti del gruppo Stellantis (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Piemonte).

Nuovi costruttori? "Il nostro obiettivo è di chiudere con Stellantis il possibile accordo prima della pausa estiva, nei primi giorni di agosto, per mettere a punto eventuali strumenti da mettere a disposizione per trovare le soluzioni del settore", ha sottolineato ancora il ministro, che ha poi posto l'accento su un ulteriore aspetto, la ricerca di nuove realtà interessate a investire nel comparto automobilistico italiano: ''L'Italia è l'unico Paese in Europa a non avere due costruttori automobilistici, servirebbe un nuovo car player. Quindi lavorerò con le Regioni per capire come, attraverso il contratto di espansione e gli accordi di sviluppo, il contratto di innovazione, il Pnrr e i fondi si possano attrarre i capitali e gli investimenti. Da qui ai prossimi tre anni, fino al 2026. Per questo ho chiesto e chiederò alle Regioni quali sono le risorse a disposizione''. In sostanza, c'è la necessità di combinare strumenti e risorse finanziarie per elaborare, come richiesto da più parti, un piano d'azione che ponga le basi per colmare il divario produttivo con altri Paesi europei, a partire dalla Francia, dove lo Stato è entrato ed entra nel capitale delle aziende quanto queste sono in difficoltà. In Italia, invece, si è preferito un altro modello operativo che non ha mai portato alla richiesta di una partecipazione diretta. Il risultato lo ha spiegato lo stesso ministro: ''La governance di Stellantis ora è di fatto francese e la Francia produce 1,2 milioni di vetture contro le 473 mila in Italia. Il nostro obiettivo come governo è di invertire la produzione. Si può tranquillamente arrivare a 1 milione di auto prodotte. È necessario poi garantire l'indotto. In Francia i componenti sono fatti all'interno dell'azienda, in Italia non è così. Serve dunque supportare l'indotto nella sua riconversione e anche su questo dovremo fare un accordo''.

Le richieste dei sindacati. A tal proposito, dal fronte sindacale sono arrivate precise richieste. "Al Governo chiediamo tre azioni concrete, una in ambito europeo per razionalizzare il percorso di elettrificazione, una prettamente nazionale per sostenere le necessarie riconversioni industriali e infine una di sostegno ai lavoratori colpiti dalle ricadute occupazionali della transizione energetica", hanno affermato dalla Uil, aggiungendo un'ulteriore richiesta: il blocco della normativa Euro 7 perché "rappresenterà un aggravio per le case automobilistiche non solo insostenibile, ma addirittura irragionevole, se si pensa che è già iniziato il percorso a marce forzate verso l'elettrico". "Al contempo chiediamo di spendere presto e bene i miliardi di euro già stanziati per l'automotive, al fine di aiutare l'intera catena produttiva a sostenere il peso delle riconversioni, a iniziare dalle grandi imprese della componentistica come Bosch e Marelli", hanno sostenuto i segretari Tiziana Bocci e Gianluca Ficco, invitando l'esecutivo a difendere la produzione nazionale con "azioni mirate e tempestive", "senza inutili rimpianti per le tante occasioni perse" e senza "ripetere i medesimi errori del passato" e auspicando "un'efficace politica industriale: abbiamo bisogno di un confronto di ampio respiro per passare da una logica di gestione delle emergenze a un approccio di maggiore programmazione".