Autostrade per l'Italia - Completata l'installazione delle colonnine lungo le tratte toscane

Autostrade per l'Italia, tramite la controllanta Free To X, ha completato il piano per l'installazione di colonnine ad alta capacità nelle aree di servizio della Toscana. In particolare, sono state attivate sei stazioni di ricarica, cinque sulla A1 Milano-Napoli, una sulla A11 Firenze-Pisa Nord, portando a 18 gli stalli complessivamente disponibili nella regione e a 36 il numero delle prese.

Le stazioni. Delle cinque stazioni lungo l’Autosole, due sono in direzione Milano nelle aree Badia al Pino Est e Arno Est. Altre due sono in direzione Napoli, a Badia al Pino Ovest e Arno Ovest, mentre a Firenze Nord gli stalli sono accessibili da entrambe le direzioni. Sulla A11, la stazione interessata è Peretola Sud. Le colonnine, installate con una distanza minima di 60 chilometri, rientrano in un più ampio progetto avviato da Autostrade per l'Italia per realizzare nelle aree di servizio sulle tratte di sua competenza 100 stazioni di ricarica entro la fine l’estate. A oggi quelle attive sono 76, 12 sono in attesa di attivazione e 11 in fase di completamento. Lungo la Milano-Napoli, l’interdistanza media è di 49 km in linea con i livelli europei e con il regolamento europeo Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR).