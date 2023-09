Volkswagen - Possibili tagli a Zwickau: non ci sono ordini per le elettriche

Dalla Germania arrivano nuove indiscrezioni su un calo degli ordini per le elettriche della famiglia ID e su possibili tagli alla forza lavoro. In particolare, secondo l'agenzia di stampa Dpa (già ripresa tra gli altri da Reuters e Handelsblatt), il gruppo Volkswagen, di fronte alla "scarsa domanda" per le sue Bev, starebbe valutando di procedere con una serie di misure per ridurre l'organico dello stabilimento di Zwickau. La fabbrica, una tra le più grandi e moderne della rete produttiva globale del costruttore tedesco, produce le Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5, le Audi Q4 e-tron e Sportback e-tron, la Cupra Born e le scocche della Bentley Bentayga e della Lamborghini Urus. Attualmente impiega 10.700 lavoratori, di cui oltre 2 mila con contratti a tempo determinato. Sarebbero proprio questi i più a rischio: l'agenzia parla della possibilità che non venga rinnovato il contratto di "alcune centinaia" di lavoratori alla scadenza prevista a fine ottobre. Inoltre, potrebbero essere tagliati i turni lavorativi per affrontare quel calo della domanda che ha già portato all'attenzione dei media tedeschi la situazione dell'impianto di Emden.

Situazione grave. Il futuro dell'impianto di Zwickau, tra l'altro sottoposto a un importante progetto di riconversione dal costo di 1,2 miliardi di euro per avviare la produzione di elettriche, sarà al centro di una riunione tra i vertici aziendali e i rappresentati dei lavoratori in programma per domani 14 settembre, ma sindacati e politici locali hanno già manifestato la loro preoccupazione. "La situazione è grave", ha dichiarato alla Dpa il ministro dell'economia del Land della Sassonia, Martin Dulig, sottolineando i contatti continui in corso con il consiglio di fabbrica e il suo omologo della Bassa Sassonia, Olaf Lies. "Vogliamo garantire ai dipendenti una prospettiva positiva, ma non sempre possiamo discutere pubblicamente e subito le possibili soluzioni", ha aggiunto il ministro sassone, a dimostrazione di un clima di incertezza che sta crescendo da ormai diversi mesi. Lo dimostra una lettera inviata dai rappresentati dell'IG Metall alla direzione aziendale e raccolta dalla Freie Presse. "Adesso basta: Vogliamo finalmente delle risposte", hanno scritto i rappresentati del potente sindacato dei metalmeccanici. Della questione ha parlato anche il primo ministro del Land della Sassonia, Michael Kretschmer: "Nei prossimi giorni, forse ore, sentiremo notizie spiacevoli".