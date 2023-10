Stati Uniti - Sale la tensione tra il sindacato Uaw e i costruttori

La vertenza sindacale proclamata dal sindacato Uaw (United Automobile Workers) contro le Big Three di Detroit è ormai entrata nella terza settimana di scioperi, ma i toni sono sempre più caldi e le prospettive negative. La scorsa settimana, i rappresentanti dei lavoratori hanno aggiunto ulteriori impianti al lungo elenco di siti ormai fermi per la vertenza, mentre i costruttori hanno iniziato a lanciare pesanti accuse contro i rappresentanti dei lavoratori. Nel frattempo, il mondo della politica è entrato a gamba tesa nella vicenda, con le visite del presidente Joe Biden e del possibile candidato alle prossime presidenziali, Donald Trump.

Nuovi picchetti. L'escalation delle proteste ha trovato il suo culmine venerdì scorso, quando il presidente dello Uaw, Shawn Fain, incoraggiato dalla dimostrazione di palese sostegno da parte di Biden (la visita di Trump, invece, ha ricevuto parecchie critiche), ha chiamato a scioperare anche gli operai dell'impianto di Lansing (Michigan), dove la General Motors assembla i crossover Buick Enclave e Chevrolet Traverse, e quelli dello stabilimento della Ford a Chicago (Illinois), che oggi produce la Ford Explorer e la Lincoln Aviator. I due siti impiegano circa 6.900 lavoratori. Di conseguenza, al momento sono quasi 25.200 gli operai iscritti al sindacato che stanno incrociando le braccia in poco meno di 45 località. L'escalation è stata attribuita dallo stesso Uaw ai mancati progressi nelle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro con la Ford e la GM, mentre Stellantis è stata risparmiata grazie a un'ultima offerta di rinnovo, che Fain ha deciso di esaminare attentamente prima di intraprendere nuove iniziative.

I costruttori: "Settore a rischio". Nel frattempo, non stanno passando inosservate le pesanti accuse rivolte al sindacalista dai vertici delle aziende. L’amministratore delegato della Ford, Jim Farley, ha accusato Fain di tenere "in ostaggio" le Case solo per questioni legate alle fabbriche di batterie, di non essere stato sincero con i membri del sindacato sullo stato delle trattative e di mettere a rischio, con le sue richieste eccessive, posti di lavoro, investimenti e produzioni. Stellantis, invece, ha replicato con durezza alle accuse di aver promosso degli attacchi violenti contro i manifestanti. Ancor più tranchant l'amministratore delegato della GM, Mary Barra, secondo la quale i sindacalisti stanno solo intensificando "retorica e teatralità" e non hanno "nessuna intenzione reale" di raggiungere un compromesso.