Le vendite di automobili in tutto il mondo sono cresciute nel 2017 del 2,4% raggiungendo il nuovo record di 94,5 milioni di unità nonostante un rallentamento dell'1,7% subito nel solo mese di dicembre. A quanto emerge dalle ultime stime elaborate dalla società di ricerca IHS Markit, secondo cui quello scorso è stato l'ottavo anno di crescita consecutiva per il mercato automobilistico mondiale.

2018 ancora record ma in rallentamento. Anche l'anno appena iniziato è previsto mostri segnali di crescita seppur in rallentamento rispetto al 2017. In particolare IHS prevede un aumento delle vendite dell'1,5% e un nuovo massimo storico di 95,9 milioni di unità commercializzate.

Buone prospettive per Europa, non per Usa. IHS fornisce anche delle previsioni per le principali macroregioni del pianeta. Per gli Stati Uniti è previsto un calo dell'1,7%, con 16,9 milioni di vendite, a causa di una serie di fattori negativi che annulleranno i benefici delle favorevoli condizioni dell'economia e della disponibilità di credito. A determinare la flessione saranno l'impatto delle forti performance commerciali del quarto trimestre del 2017, l'enorme stock di veicoli usati e il persistente declino della domanda di berline utilitarie con i consumatori sempre più propensi ad acquistare Suv, crossover e pick-up. Al contrario l'Europa occidentale è prevista ancora in ripresa anche se non al ritmo degli ultimi due anni grazie soprattutto alla domanda repressa di alcuni Paesi. Le vendite sono pertanto viste in crescita dello 0,7% fino a 16,3 milioni di unità.

Mercato cinese stabile, in accelerazione l'India. La Cina, diventato da anni il maggior mercato automobilistico al mondo, dovrebbe invece registrare un anno di sostanziale stabilità per effetto dell'entrata in vigore di nuove normative fiscali. La domanda è in particolare vista in crescita di solo lo 0,2% con 28,1 milioni di vendite. IHS vede invece dei sensibili miglioramenti per l'Asia meridionale con un aumento del 7,3%. I tale contesto i Paesi dell'area Asean (Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Birmania e Cambogia) dovrebbero crescere nel complesso del 7% mentre per l'India è prevista, in scia alle riforme fiscali varate l'anno scorso, un'accelerazione della crescita fino al +11%. Sempre in Asia, avranno un andamento contrastante il Giappone e la Corea del Sud a causa dei timori per questioni di geopolitica con il primo visto in calo del 2,4% e sul secondo in crescita del 2%.

Bene Russia, Brasile e Medio Oriente. Tra gli altri mercati emergenti la Russia e il Brasile hanno mostrato segnali di ripresa l'anno scorso e pertanto il 2018 rappresenta, secondo IHS, un test sulla sostenibilità del recupero dei rispettivi mercati. La Paese euroasiatico dovrebbe crescere del 15,9% grazie alla maggior forza del rublo e dei prezzi del petrolio che andrà a compensare le sanzioni imposte dai Paesi occidentali. Il maggior mercato sudamericano è previsto cresca del 12,5% nonostante i persistenti problemi sul fronte politico. Infine, per il Medio Oriente IHS si aspetta forti incrementi percentuali delle vendite nella maggior parte dei mercati per effetto del miglioramento delle prospettive economiche determinato dall'aumento delle quotazioni del greggio. La regione dovrebbe registrare un aumento delle vendite del 5% a circa 3,4 milioni di unità anche se l'Iran rappresenta un'incognita per i recenti sviluppi della situazione politica.