Dopo un 2017 deludente per il mercato delle auto a doppia alimentazione benzina-metano (32.746 immatricolazioni, con una flessione del 25,4% rispetto al 2016), sembra che il 2018 stia premiando i veicoli alimentati a gas naturale: nei primi tre mesi dell’anno ne sono già stati consegnati 21.292 esemplari, con un incremento del 33,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Di fatto, sono a metano 2,1 auto su 100 registrate in Italia.

L’offerta. Il gruppo Volkswagen e FCA sono i giganti dell’automotive che più di tutti credono in questa tecnologia, come è possibile constatare nella nostra gallery, dove abbiamo raccolto tutti i modelli disponibili in Italia. Tra i nove marchi che hanno in gamma veicoli a metano, quattro fanno parte del colosso tedesco e due di quello italoamericano: Audi, Seat, Skoda e Volkswagen, nonché Fiat e Lancia. Tra i costruttori generalisti non manca Opel, l’unico del gruppo PSA, mentre quello dei Quattro Anelli non è l’unico brand di lusso: c’è anche la Mercedes-Benz, con la sua Classe B. Infine, un una ricca offerta di auto a metano, ben quattro Suv, arriva dalla molisana DR.

I vantaggi. A parità di spesa, marciando a metano si possono effettuare percorrenze ben superiori agli altri tipi di alimentazione. Nella nostra recente prova dell’Audi A4 Avant 2.0 TFSI G-Tron S tronic da 170 CV, pubblicata sul fascicolo di gennaio, a fronte di una spesa media di soli 4,9 euro (in città/statale/autostrada) ogni 100 km con la marcia a gas naturale (19,7 km/kg il consumo medio) abbiamo constatato un esborso di ben 12,3 euro marciando a benzina (12,8 km/l la media). E anche rispetto alla 2.0 TDI da 190 CV S tronic provata in precedenza i numeri sono ancora a favore dell’alimentazione a metano: in questo caso, il costo rilevato è stato pari a 9,1 euro ogni 100 km (15,9 km/l la media). Non solo: in quanto auto ecologiche, quelle a gas possono in genere circolare nelle giornate di blocco del traffico imposte dalle amministrazioni comunali e sono destinatarie di agevolazioni per il pagamento del bollo.

La scelta. Sono quindi convenienti? Non sempre: il prezzo di listino di queste vetture è in genere ben superiore alle versioni alimentate dalla sola benzina e convengono soltanto se prevedete lunghe percorrenze, che consentono di recuperare il maggior esborso iniziale. Talvolta il costo d’acquisto supera persino quello delle versioni a gasolio. È il caso della Panda 0.9 Twinair Natural Power Easy da 85 CV: costa 16.000 euro, ovvero 2.300 euro in più della 0.9 Twinair Easy priva di doppia alimentazione e 1.350 euro in più della 1.3 Mjt Easy da 80 CV.

Le bombole. I serbatoi per il gas installati dalle Case vengono omologati secondo il regolamento ECE/ONU n. 110 e sottoposti a collaudo ogni quattro anni, a decorrere dalla data di immatricolazione del mezzo (ogni cinque anni quelle di omologazione nazionale, installate aftermarket). Attenzione: la revisione è sì gratuita, in quanto coperta da un’apposita addizionale sul metano, ma non la manodopera (smontaggio e rimontaggio della bombola, eccetera), che viene addebitata all’automobilista. Qualora necessaria, anche la sostituzione dei serbatoi è gratuita, poiché coperta dalla Gestione Fondo Bombole Metano dell’Eni. Se i contenitori del gas non sono di acciaio, ma di materiali compositi, come per esempio sulle Audi, è invece prevista solo un’ispezione visiva.

Il rifornimento. Altro aspetto da considerare è la rete di distribuzione. Gli impianti operativi sono oltre 1.200, ma non equamente distribuiti su tutto il territorio. L’Emilia Romagna, l’unica con oltre 200 distributori già attivi, è la Regione più virtuosa, seguita dalla Lombardia, con 184 punti di rifornimento operativi. Al Sud primeggia la Campania, con 89 impianti, mentre la Puglia ne ha 75. La Sardegna è ferma a 0, ma ancora per poco: circa un anno fa hanno preso il via i lavori della prima area di servizio polifunzionale metano-elettrica della Sardegna, la prima in Italia realizzata in applicazione della direttiva Dafi (Directive alternative fuel initiative, 2014/94/UE), che mira alla diffusione dei combustibili alternativi.