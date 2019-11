Skoda Citigo iV

La Skoda apre la prevendita della Citigoe iV, la prima elettrica del marchio, che sarà in consegna a partire da febbraio 2020. La vettura è offerta in promozione a partire da 19.900 euro nella versione Style, un prezzo che può scendere a 15.900 o 13.900 euro grazie alla rottamazione e agli incentivi. In alcuni casi particolari, come quello della Lombardia, dove è previsto un incentivo di 8.000 euro, sarà possibile abbattere il prezzo fino a 5.900 euro in caso di rottamazione. I prezzi di listino della citycar a batteria sono invece pari a 22.300 euro per la versione Ambition e 23.700 euro per la Style.

260 km di autonomia per la prima Skoda elettrica. La Citigoe iV è tecnicamente identica alla Seat eMii appena presentata: è prevista nella sola carrozzeria cinque porte e monta un propulsore elettrico da 83 CV abbinato alle batterie al litio da 36,8 kWh, che offrono una autonomia di 260 km nel ciclo Wltp. Quest'ultime sono garantite otto anni o 160.000 km e possono essere ricaricate in circa 60 minuti da una colonnina a 40 kW. Con una Wallbox da 7,2 kW, invece, servono circa 4 ore, mentre con la sola presa domestica il tempo supera le 12 ore. Il vano bagagli ha una capacità variabile da 250 a 923 litri e la caratteristiche tecniche rendono la vettura guidabile anche dai neopatentati.

Le dotazioni delle versioni Ambition e Style. I clienti potranno scegliere le varianti Ambition e Style. La prima offre di serie i cerchi in lega da 16", i cavi di ricarica, il climatizzatore automatico, le luci diurne a Led, il Lane Assistant, l'impianto audio con display da 6,5 pollici e radio DAB, la docking station per lo smartphone, il pacchetto Skoda Connect e i sedili sportivi. La versione Style aggiunge i cerchi in lega diamantati da 16", gli specchietti elettrici e riscaldabili con calotte in tinta, i vetri posteriori oscurati, i sensori di parcheggio posteriori, il volante in pelle, il cruise control, le finiture interne specifiche e i sedili anteriori regolabili in altezza. Tra gli optional figurano lo Winter Pack (sedili e parabrezza riscaldabili e sensori per luci e pioggia), la tinta metallizzata o bianca pastello e i fendinebbia con funzione cornering. Per entrambe le versioni la App Move&Fun consente di controllare alcune funzioni della vettura in remoto come lo stato di carica con programmazione degli orari, le serrature, l'autonomia e la posizione.