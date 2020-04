Mercato europeo

Come da attese, la pandemia del coronavirus produce conseguenze pesanti sulla domanda automobilistica europea. Secondo i dati diffusi dall'Acea (l'Associazione europea dei costruttori), a marzo le immatricolazioni nell'area Ue+Efta (compreso il Regno Unito) si sono attestate a 853.077 unità, il 51,8% in meno rispetto a un anno fa. "Con le misure di contenimento/isolamento in atto nella maggior parte dei mercati verso la metà del mese, la stragrande maggioranza delle concessionarie europee è stata chiusa nella seconda metà di marzo. Di conseguenza, la domanda in tutta la regione è diminuita di oltre la metà nel mese scorso", spiega l'associazione.



I dati dei mercati. L'andamento è comunque variegato nei diversi Paesi a causa delle diverse tempistiche o modalità di attuazione delle misure di contenimento. L'Italia, la prima a entrare in lockdown, ha subito il colpo maggiore, con immatricolazioni in contrazione dell’85,4%. Tuttavia la domanda è crollata anche in Francia (‐72,2%) e Spagna (‐69,3%), mentre la Germania e il Regno Unito hanno registrato cali meno estremi: rispettivamente -37,7% e -44,4%. Tra l'altro tra i vari mercati europei spicca l'andamento di Paesi che hanno varato misure meno restrittive o hanno reagito con più lentezza alla diffusione del contagio: la Svezia è scesa di solo l'8,6%, la Finlandia dello 0,9%, l'Olanda del 23,4%.

Il primo trimestre. L'impatto della crisi sulla domanda di marzo ha prodotto ovviamente conseguenze pesanti sull'andamento del primo trimestre. Tra gennaio e marzo, le immatricolazioni sono risultate pari a 3.054.703, il 26,3% in meno rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso. Si tratta di una flessione quasi quattro volte superiore al consuntivo dei primi due mesi dell'anno, quando il calo è stato del 7,3%. Tra i mercati principali è sempre quello italiano il peggiore con un -35,5%, seguito, nell'ordine, dalla Francia (‐34,1%), dalla Spagna e dal Regno Unito (‐31%) e dalla Germania (‐20,3%).

FCA. L'andamento negativo dell'Italia pesa soprattutto sul gruppo Fiat Chrysler, che a marzo vede le immatricolazioni scendere del 74,4% a 27.326. All'interno del portafoglio marchi, la Fiat perde il 73%, la Jeep il 74,5%, la Lancia il 91,5%, l'Alfa Romeo il 75,5% e la Maserati il 71,8%.

Le tedesche. I dati relativamente positivi della Germania, invece, sostengono le grandi marche tedesche. Il gruppo Volkswagen, con 233.240 immatricolazioni, scende del 43,5%. Il brand omonimo subisce una contrazione del 47,5%, la Skoda del 37,1%, l'Audi del 43,8%, la Seat del 42,7%, la Porsche del 13% e i marchi extra lusso Bentley, Lamborghini e Bugatti del 24,9%. Per il gruppo BMW, le registrazioni ammontano a 72.523, con un calo del 39,7%: il marchio dell'Elica perde il 40,5% e la Mini il 37%. La Daimler, con 56.619 immatricolazioni, registra un -40,6%: la Mercedes è sotto del 36,8% e la Smart dell'84,7%.

Le francesi. Sui costruttori d'oltralpe, invece, pesa il crollo della Francia. La PSA immatricola 94.175 unità e flette del 66,9% con la Peugeot in contrazione del 64,3%, la Opel del 68,9%, la Citroën del 69,1% e la DS del 43,5%. Il gruppo Renault registra 65.846 veicoli e perde il 63,7% con il marchio della Losanga in discesa del 64,4%, la Dacia del 62,1%, la Lada del 60,2% e l'Alpine del 74%.

Le altre occidentali. Tra le altre Case occidentali, la Ford, con 43.847 immatricolazioni, scende del 60,9%. La Jaguar Land Rover piazza 23.434 veicoli e perde il 44,1%, con il marchio del Giaguaro e il brand dei fuoristrada in contrazione, rispettivamente, del 53,5% e del 39,2%. La Volvo vede le registrazioni flettere del 35,4% a 24.005 unità.

Le asiatiche. Sul fronte dei costruttori asiatici, il gruppo Hyundai, con 67.173 immatricolazioni, scende del 41,8% per effetto del -49,8% della marca omonima e del -33,8% della Kia. Il gruppo Toyota (52.760 registrazioni) perde il 36,2%, la Nissan il 51,5%, la Mazda il 62,6%, la Mitsubishi il 48,8% e la Honda il 60,6%.