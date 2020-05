Mai come nell'emergenza coronavirus la digitalizzazione sta ricoprendo un ruolo cruciale per le aziende. Se si parla di automotive, poi, rappresenta la chiave per la ripartenza ad ostacoli dettata dalle misure di lockdown e distanziamento sociale, tant'è che sia le Case sia le concessionarie, come registrato da Quattroruote Professional, stanno cercando di potenziare la propria presenza online dotandosi di nuovi strumenti digitali per relazionarsi alla clientela. Una domanda alla quale la Business Unit di Editoriale Domus sta prontamente rispondendo.

Uno store online per il gruppo PSA. Lo dimostra, per esempio, il nuovo sito e-commerce firmato Quattroruote Professional e IBI (Internet Business Innovation) per PSA Retail andato online proprio in questi giorni. Si tratta di una piattaforma per vendere auto usate - delle filiali di Roma e Milano - di tutte le marche - potendo scegliere tra una selezione di vetture del gruppo francese, che comprende i marchi Peugeot, Citroen, DS e Opel. Lo spazio digitale si presenta come uno showroom virtuale nel quale il cliente può autonomamente selezionare la vettura, prenotarla, valutare le proposte di finanziamento, quantificare il valore di un'eventuale permuta e procedere all’acquisto del veicolo scegliendo le opzioni di consegna.

Supporto anche all'Elica. Tra gli altri progetti curati da Quattroruote Professional e IBI in questo ambito troviamo il BMW Group Usato Store, portale che permette di cercare e comprare online veicoli BMW, Mini, BMW Motorrad: tutti controllati, certificati e garantiti dalle concessionarie italiane ufficiali. La piattaforma consente di gestire da casa tutte le fasi del processo d'acquisto tramite la documentazione digitale (eventuale finanziamento incluso) e con le dovute garanzie sul veicolo e sui pagamenti. Quello che il sistema Quattroruote Professional mette a disposizione del settore automotive è quindi un hub di risorse digital: strumenti, servizi e soluzioni tecnologiche per rendere il processo di digitalizzazione una leva concreta di ripresa e rilancio.