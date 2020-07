Apparentemente è la quadratura del cerchio: acquistare dalle concessionarie, a prezzi evidentemente inferiori rispetto a quelli proposti al pubblico, interi stock di vetture invendute in cambio di campagne pubblicitarie integrate “ad alto valore aggiunto“. E, successivamente, piazzare le vetture sul mercato, a proprio rischio, attraverso canali alternativi B2C (outlet, stockisti, venditori indipendenti). Senza escludere, in futuro, la vendita diretta nel mercato consumer. Un modello già ampiamente sperimentato nei beni di consumo non durevoli e che, adesso, tenta di sbarcare nel settore automotive. Ci prova Portobello, società fondata a Roma nel 2016, quotata a Piazza Affari sul mercato AIM Italia (nel 2019 ha registrato ricavi per 46 milioni di euro e un utile netto di 4,7 milioni) e attiva nella rivendita di spazi pubblicitari a fronte di un corrispettivo monetario o, in alternativa, tramite il sistema del barter, appunto.

Baratto fatturato. “La crisi seguita alla pandemia da coronavirus”, ha spiegato a Quattroruote Roberto Panfili, cofondatore e chief operating officer di Portobello, “ha appesantito un settore, quello della distribuzione automobilistica, che era già in difficoltà. Negli ultimi mesi lo stock di auto invendute è aumentato sensibilmente, gravando sui bilanci delle concessionarie e penalizzandole sia nella proposta commerciale sia nell’accesso al credito, visto che un magazzino inefficiente è sinonimo, per gli asettici criteri di valutazione del sistema creditizio e finanziario, di una gestione inefficiente. Portobello vuole aiutare i dealer a recuperare efficienza smaltendo le vetture nei piazzali, a raddrizzare i bilanci e a tornare ad alti livelli di efficienza con un nuovo modello di business: pubblicità, che il dealer avrebbe comunque acquistato, pagata senza accedere alla cassa bensì ricorrendo alle auto invendute”. In pratica, un baratto, nel rispetto delle norme che disciplinano questo tipo di transazioni. “Il concessionario vende a noi l’auto ed emette una fattura, noi vendiamo al dealer pubblicità emettendo una fattura di pari importo”.

Pubblicità e credito fiscale. Secondo Panfili, "le concessionarie potranno pianificare liberamente, nella maniera più efficiente ed efficace, le proprie campagne pubblicitarie nell'arco dei successivi 12-18 mesi, con soli 15 giorni di preavviso, su tutti i media proposti da Portobello, usufruendo, in più, di un credito fiscale, il cosiddetto bonus pubblicità, fino al 50% dell’investimento pubblicitario effettuato nel 2020. Ciò", sottolinea Panfili, “comporterà un ulteriore risparmio di cassa in quanto il bonus è utilizzabile in compensazione di qualsiasi imposta o contributo”.

Lazio e Lombardia. Massimo riserbo, per il momento, sugli accordi già sottoscritti (l’idea risale alla fine dell’anno scorso, ma ha subito un’accelerazione nei mesi del lockdown). “Non possiamo rivelare nulla”, spiega Panfili, “dobbiamo garantire ai nostri clienti la massima riservatezza. Posso dire che si tratta di dealer che operano nel Lazio e in Lombardia e che abbiamo trattative in corso in Puglia, nel Triveneto e in Piemonte. Ci aspettiamo che l’idea abbia successo”, conclude, “visto che non andiamo dai dealer per vendere, ma per comprare”.